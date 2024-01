Voici la plus belle Ferrari jamais construite ! Ce n'est pas nous qui le disons, mais la maison de ventes RM Sotheby's qui décrit ainsi la Ferrari 250 Testa Rossa de 1958 qui sera mise en vente aux enchères du 21 au 23 février 2024.

La beauté, la rareté et la valeur de cette Ferrari, peut-être juste derrière la 250 GTO, sont confirmées par les lignes époustouflantes de la carrosserie spider barchetta de type "ponton fender" (ailes séparées de l'avant) créée par Scaglietti.

RM Sotheby's a également su mettre cette voiture en avant avec une estimation comprise entre 34 et 38 millions de dollars, soit une fourchette d'environ 31-34,7 millions d'euros au taux de change actuel.

Étant donné qu'une Testa Rossa n'a pas été vue aux enchères depuis plus de dix ans, il est possible d'imaginer un prix de vente encore plus élevé.

Un chef-d'œuvre sur roues

La Ferrari 250 Testa Rossa, qui est à juste titre définie comme "un chef-d'œuvre de design, une symphonie de lignes, de technologie et de dynamisme", est en fait l'une des voitures les plus emblématiques et désirées de tous les temps, avec une carrière sportive riche en triomphes qu'elle fait pâlir la 250 GTO (voir ci-dessous). Il suffit de rappeler les quatre victoires aux 24 Heures du Mans.

Ferrari n'a construit que 19 exemplaires de la 250 Testa Rossa (également connue sous le nom de 250 TR) dans ce type de carrosserie et cet exemplaire particulier, qui porte le numéro de châssis 0738 TR, peut se targuer d’un parcours sportif de plus de dix ans en Amérique du Sud, où elle se trouve actuellement.

Après cette date, la 0738 TR est passée entre les mains de plusieurs propriétaires aux États-Unis et au Royaume-Uni, et fut transformée en coupé en 1963 avec une intéressante carrosserie Drogo, puis restaurée dans sa forme originale en 1989.

Ces dernières années, elle a subi une restauration complète dans les ateliers Ferrari Classiche où elle a obtenu le Certificat d'Authenticité (également connu sous le nom de "Livre Rouge"), notamment grâce au fait que les numéros de châssis et de moteur correspondent.

L'origine du nom

Rappelons que la Ferrari 250 Testa Rossa présentée en 1957 est une voiture de course biplace ouverte avec une carrosserie en aluminium, conçue à la main, un moteur 3.0 V12 de 300 ch, une boîte de vitesses manuelle à 3 rapports et peut atteindre une vitesse maximale de 270 km/h. Son nom signifie "tête rouge" en italien, cela fait référence à la couleur "Rosso Corsa" de ses cache-soupapes.

Parmi les pilotes qui ont triomphé au volant de la 250 Testa Rossa, on peut citer des champions comme Olivier Gendebien, Phil Hill, Paul Frère, Peter Collins, Luigi Musso, Dan Gurney, Wolfgang von Trips et Mike Hawthorn.