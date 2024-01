La recherche de la route idéale ne s'arrête jamais. Outre le fait qu'il s'agit d'une question subjective, comment s'atteler à une tâche aussi monumentale que la recherche de routes à travers le monde ? En fait, la tâche n'est peut-être pas aussi ardue que vous le pensez, grâce à ce site web très cool qui non seulement met en évidence les routes sinueuses, mais fournit également énormément d'informations sur l'itinéraire.

Il s'agit de roadcurvature.com, mais c'est bien plus qu'une jolie carte avec des lignes colorées. Il s'agit d'un outil interactif qui utilise des données de terrain et des images satellite pour vous faire passer d'une vue de l'espace au niveau de la route à mesure que vous zoomez. Les routes principalement droites avec des courbes douces et peu nombreuses ne font pas l'objet d'une attention particulière, mais lorsque les choses deviennent plus amusantes, des couleurs sont ajoutées. Il y a même un code couleur pour indiquer les routes les plus sinueuses, en commençant par le jaune pour les routes "modérément sinueuses" et en allant jusqu'au rose vif pour les routes "très sinueuses".

Mais attendez, il y a tellement plus que ça.

Si l'on s'en tient aux images, l'épaisseur des lignes colorées indique les routes principales ou secondaires. Vous pouvez également ajouter des routes moins sinueuses, qui apparaissent sous forme de lignes vertes. Au fur et à mesure que vous zoomez, la carte se transforme en image satellite montrant la route actuelle et ses environs. Vous pouvez alors cliquer sur la route pour ouvrir une fenêtre contenant toutes sortes d'informations. Vous y trouverez les limitations de vitesse, la distance totale de la route, la distance entre les virages, le revêtement de la route, la fluidité de la route, et chaque route est classée avec une "valeur de courbure".

Nous admettons être tombés dans les entrailles de ce site web en le parcourant. Il s'agit évidemment d'une ressource extraordinaire pour planifier des voyages épiques, que ce soit en solo ou en groupe. Mais nous aimons aussi explorer le monde du point de vue d'un conducteur. Compte tenu du nombre impressionnant de routes sinueuses en Europe, il n'est pas étonnant que les voitures de la région soient généralement plus petites et privilégient la maniabilité. Les vastes étendues ouvertes des États-Unis et de l'Australie sont idéales pour les gros cruisers et les muscle cars qui adorent respirer l'asphalte. De ce point de vue, l'évolution de l'automobile par région est tout à fait logique.

Aussi instructif que fascinant, le site nous laisse alors sans voix. Nous terminerons alors avec cette simple question : où vous mènera votre prochain voyage ?

