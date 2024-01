Ford s'apprête à poursuivre une longue tradition d'aide à de bonnes causes en mettant aux enchères la première Ford Mustang Dark Horse 2024, au nom d'une œuvre de bienfaisance. La voiture de sport sera mise aux enchères lors de la vente Barrett-Jackson's Scottsdale 2024 le 27 janvier prochain.

La première Dark Horse assemblée est peinte en bleu ambré métallisé. L'équipement comprend des sièges sport Recaro, des bandes décoratives et les packs Handling et Appearance. Une suspension MagneRide, un différentiel arrière Torsen K-brace et un jeu de pneus Pirelli Trofeo RS sur des jantes en quinconce font également partie des améliorations apportées par l'usine.

Galerie: Ford Mustang Dark Horse (2023)

23 Photos

Comme toute autre Ford Mustang Dark Horse, la VIN 001 est équipée d'un moteur V8 atmosphérique de 5,0 litres sous le capot, développant 500 chevaux et 566 nm de couple. La puissance est transmise exclusivement aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses manuelle Tremec à six rapports.

Pour rappel, la Mustang Dark Horse 2024 est proposée à partir de 60 850 $ (55 549 euros au taux de change actuel). Il n'y a pas d'estimation de Barrett-Jackson concernant le prix de vente de la première Dark Horse produite, bien qu'il soit probablement utile de mentionner que la première Mustang 2024 a été vendue pour 490 000 $ (447 000 euros) lors du même événement de vente aux enchères de l'année passée. Ford précise que l'intégralité du prix de vente sera reversée à l'organisation caritative Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF), qui œuvre pour la prévention et le traitement du diabète de type 1.