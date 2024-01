Les voiturettes de golf ne sont pas vraiment des voitures à proprement parler, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de vous parler de la Yamaha Drive H2. Il s'agit d'un concept basé sur la voiturette de golf Drive2 Concierge 4, mais avec un groupe motopropulseur intéressant. Elle est présentée comme la première voiturette de golf au monde à être équipée d'un moteur à combustion interne alimenté à l'hydrogène.

Présenté cette semaine au PGA Show d'Orlando, en Floride, la Drive H2 est équipée de deux réservoirs d'hydrogène haute pression, chacun capable de contenir 25 litres de carburant. L'un est situé sous le siège du conducteur et l'autre est monté sur le dossier de la banquette arrière. L’idée derrière ce concept est de démontrer qu’un moteur conventionnel peut continuer d’exister même si les entreprises s’efforcent de se "décarboner" à travers l’électrique.

L’avenir en préparation ?

Yamaha a déjà construit des générateurs et des véhicules tout-terrain équipés de moteurs à hydrogène qui n'émettent pas de CO2 pendant le processus de combustion. Il s'agit d'une technologie actuellement développée par une autre marque japonaise : Toyota. Le géant de l’automobile a construit des prototypes de voitures de course GR Yaris (voir ci-dessous) et GR Corolla qui ont conservé le moteur à essence turbocompressé de 1,6 litre bien que celui-ci ait été modifié pour fonctionner à l’hydrogène.

Plus tôt dans l’année, AVL Racetech (basé en Autriche) a présenté un moteur turbocompressé de 2,0 litres alimenté à l'hydrogène. Actuellement en développement, le quatre cylindres a atteint le banc d'essai où il a développé 405 ch à 6 500 tr/min et 510 Nm de couple à 4 000 tr/min.

Il n'est pas étonnant que Toyota pense que l'hydrogène peut sauver les voitures de sport équipées de moteurs à combustion.

Pendant ce temps, Yamaha affirme qu'il continuera à développer et à tester des moteurs à hydrogène. L’objectif est de les préparer à un produit que les gens pourront acheter. En attendant, la voiturette de golf Drive2 Concierge 4 standard continuera d’exister avec son moteur thermique ordinaire et une configuration purement électrique. Le premier modèle utilise un moteur à essence monocylindre de 357 cm3 tandis que le second est équipé d'un moteur électrique de 6,7 chevaux.