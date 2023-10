Le Japan Mobility Show 2023 fera ses débuts le 25 octobre avec la journée presse. Cette année, l'évènement ne se limitera pas aux voitures puisque les entreprises présenteront également d'autres types de solutions de mobilité. Yamaha a annoncé qu'il participerait à l'événement anciennement connu sous le nom de Salon Automobile de Tokyo avec des motos, des scooters et des vélos électriques, ainsi que d'autres concepts ne se limitant pas à deux roues.

Un Buggy fonctionnant à l'hydrogène

Sur la photo ci-dessus, le YXZ1000R existant a été converti pour fonctionner à l'hydrogène tout en conservant son moteur à combustion interne. Il s'agit d'un véhicule tout-terrain qui tente de conserver les avantages d'un moteur à combustion interne, mais sans émissions. Yamaha souhaite "préserver l'attrait unique de ces moteurs, comme leur son et leur sensation lors des déplacements, pour les années à venir".

Yamaha Tricera Yamaha TMW

Un véhicule à trois roues électriques

Le Tricera (à gauche) est peut-être encore plus inhabituel : il s'agit d'un autocycle à trois roues doté d'un groupe motopropulseur électrique et d'une configuration à toit ouvert. Le concept a été développé avec des roues arrière directrices pour une plus grande maniabilité dans les rues encombrées d'une ville. Aucun détail supplémentaire n'est disponible, mais l'idée sous-jacente semble être une alternative moins tape-à-l'œil et vraisemblablement plus abordable à des véhicules tels que le Slingshot de Polaris.

Une moto tout-terrain

Quant au TMW (à droite), il s'agit du premier Leaning Multi-Wheeler (LMW) de Yamaha doté d'aptitudes tout-terrain. Il est équipé d'un groupe motopropulseur hybride, avec des moteurs électriques dans les moyeux qui entraînent les roues avant, tandis que la roue arrière est animée par un moteur à combustion. Il semble avoir un grand débattement de suspension et peut accueillir un grand porte-bagages à l'avant. On nous dit que l'espace de chargement reste à niveau même sur un terrain accidenté, ainsi que dans un virage ou sur une pente.

Outre Yamaha, d'autres grandes marques nationales ont annoncé leur intention de dévoiler de nouveaux concepts au Japan Mobility Show. Parmi les exemples pertinents, citons Mazda avec une MX-5 éventuellement électrique et Honda avec un mystérieux Specialty Sports Concept.