Honda a annoncé une gamme complète pour le Japan Mobility Show 2023, où la marque prévoit d'organiser plusieurs premières mondiales. Le chef de file sera le Specialty Sports Concept pour lequel le constructeur automobile n'a pas encore publié d'images ou de teasers. Les détails sont également entourés de mystère, même si nous savons qu'il sera purement électrique et amusant à conduire malgré l'absence de moteur thermique.

On nous dit que "le plaisir de conduire et l'individualité distinctive de ce modèle permettront aux gens de transcender leur vie quotidienne", dixit le service de communication. Il serait intéressant de voir si il a un quelconque lien avec le Concept Honda Sports EV (voir ci-dessus), même si celui-ci a déjà six ans puisqu’il est apparu au Salon automobile de Tokyo 2017.

Pleins de petits nouveaux

Parmi les autres nouveautés du constructeur japonais, le petit SUTANIA-C Concept (voir c-dessus), peint en rouge avec un toit blanc, qui ressemble à une Honda e réduite avec une carrosserie en résine acrylique qui peut être recyclée et réutilisée. C'est la même histoire avec la Pocket Concept (voir ci-dessous), une petite moto conçue dans un souci de durabilité environnementale en gaspillant moins de ressources.

Quant au CI-MEV (voir c-dessous), il prend la forme d’une petite berline électrique biplace destinée aux petits trajets et équipée d’une technologie de conduite automatisée. Honda a conçu le concept pour les zones où il n'y a pas de transports publics disponibles ou pour les personnes incapables de parcourir de longues distances à pied.

Enfin, la SC e: Concept a un nom qui pourrait faire penser aux moteurs essence atmosphériques (SCe) de Renault mais c'est une moto électrique à batteries remplaçables. Il tire son jus d’une paire d’unités Honda Mobile Power Pack e.

Le Japan Mobility Show 2023 débutera le 25 octobre avec la première journée presse. Honda présentera également le prototype Prologue pour sa première locale tandis que Mitsubishi sera présent au salon pour dévoiler un nouveau véhicule lifestyle.