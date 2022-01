Même si la Nissan Z a fait ses débuts officiels aux États-Unis en août 2021, ce n'est qu'aujourd'hui que la Fairlady Z fête sa première chez elle, au Japon. Le prototype original de la Z, qui a donné lieu à une avant-première du modèle de production, est également présent au Tokyo Auto Salon, où il partage la vedette avec une création unique basée sur le prototype.

Elle est simplement connue sous le nom de Nissan Fairlady Z Customized Proto et arbore une teinte orange qui rappelle celle de la Z432R. Au cas où vous ne connaîtriez pas ce modèle, il s'agit d'une version JDM créée à des fins d'homologation et qui doit son nom "432" aux quatre soupapes par cylindre, aux trois carburateurs et aux deux arbres à cames de son moteur à six cylindres en ligne. C'est l'une des Nissan les plus chères de nos jours. Il y a quelques années, une Fairlady Z432R a été vendue pour plus de 800 000 dollars !

Galerie: Nissan Fairlady Z Proto

4 Photos

Outre sa peinture attrayante, cette création unique renforce le lien avec son ancêtre des années 1970 en présentant un assortiment de touches noires et une calandre divisée. Ces éléments se remarquent sur le capot, le profil latéral, le toit et également à l'arrière. En outre, Nissan a installé des jantes noires style rétro enveloppées de pneus vintage ornés de lettres blanches pour imiter la voiture de course Z432R.

Un examen plus approfondi de la silhouette de la voiture de sport montre de subtiles ailes sur les deux essieux et des étriers de frein orange assortis à la carrosserie. Elle reçoit un spoiler monté sur le hayon, mais légèrement plus grand et avec davantage d'accents noirs. Pour compléter les changements, un échappement personnalisé avec un design unique pour les deux canules.

Aux États-Unis, la nouvelle Z sera commercialisée au début de l'année et son prix est estimé à environ 40 000 dollars. Elle ne viendra malheureusement pas en Europe.