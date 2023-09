Honda dispose d'un nouveau V8 atmosphérique de 5,0 litres avec VEC qui développe 350 chevaux. Toutefois, avant d'envisager de mettre ce moteur dans une Civic, il faut savoir qu'il est réservé à un usage marin. Il vient d'être annoncé au salon nautique international de Gênes, en Italie.

Le BF350 est le premier moteur hors-bord V8 de Honda et se situe au sommet de l'offre de moteurs marins de la marque. Les acheteurs peuvent choisir entre l'habillage extérieur "Aquamarine Silver" ou "Grand Prix White", et il y a des logos chromés.

Un bateau équipé des technologies de Honda

Honda a doté le V8 de nombreuses technologies. Par exemple, le mode "Boosted Low Speed Torque" (BLAST) qui permet d'améliorer l'accélération en enrichissant le rapport air-carburant et en avançant le calage de l'allumage pour augmenter le couple.

Lorsque vous voyagez à vitesse constante, le réglage "ECOmo" réduit la consommation de carburant. Le moteur est également équipé d'un régulateur de vitesse. Une fonction d'inclinaison électrique soulève le moteur lors de l'accostage pour éviter de rayer ou d'endommager les hélices.

Le BF350 utilise les commandes de changement de vitesse et d'accélérateur intelligentes de Honda. Il peut faire fonctionner jusqu'à quatre moteurs, et la société précise qu'il y a "un meilleur contrôle de l'accostage et de la vitesse lente".

Un lancement en 2024

Le moteur hors-bord V8 de Honda sera présenté pour la première fois aux États-Unis lors du salon international des constructeurs de bateaux (IBEX) à Tampa, en Floride, du 3 au 5 octobre.

Le BF350 sera commercialisé au début de l'année 2024. Honda annoncera les prix et la disponibilité du produit à l'approche de son lancement. Le moteur sera assorti d'une garantie d'usine de cinq ans.

Honda n'est pas la seule entreprise à proposer un moteur hors-bord V8. Son concurrent Yamaha propose le XTO Offshore, un V8 de 5,6 litres disponible en 425 et 450 chevaux.

Mercury Marine propose plusieurs modèles de V8 d'une puissance allant de 225 à 300 chevaux. La société propose également des V10 de 350 ch et 400 ch. Elle vend même à l'adresse un V12 de 7,6 litres développant 600 ch.