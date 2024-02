En 1994, Toyota a créé un musée spécial, officiellement connu sous le nom de Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology, qui expose des prototypes et des véhicules de développement. Aujourd'hui, ce centre est une destination populaire pour les fans de la marque.

Larry Chen, vlogger automobile, l'a récemment visité, et sa vidéo montre de véritables trésors, notamment une 2000GT blanche entièrement électrique.

L'extérieur de la voiture de sport emblématique n'est pas tout à fait neuf, mais ce n'est pas le plus important. Sous sa carrosserie élégante se cache un groupe motopropulseur 100% électrique. Bien que la vidéo ne fournisse pas plus d'informations, nous sommes convaincus qu'il s'agit du concept 2000GT Solar Electric Vehicle, développé par une équipe de 50 ingénieurs de Toyota.

Comment le savons-nous ? Les bandes vertes à l'intérieur sont un indice. Dans sa forme originale, la voiture avait une livrée spéciale montrant les logos de toutes les entreprises ayant contribué à sa construction, y compris Panasonic, Denso et Gentex.

L'habitacle est essentiellement le même que sur la version de série, avec des sièges en cuir noir, mais certains éléments sont exclusifs à cette version : le rétroviseur est remplacé par une caméra vidéo et les sept cadrans du tableau de bord affichent des informations sur la charge et les performances de la batterie.

Le plus grand changement se trouve évidemment sous la carrosserie. Le moteur six cylindres en ligne de 2,0 litres a été remplacé par un seul moteur électrique qui transmet 161 ch aux roues arrière. L'énergie est fournie par une batterie de 35 kWh. Connue sous le nom de "Crazy Car Project", la 2000GT électrique était équipée d'un système sonore spécial qui permettait aux piétons de savoir qu'une voiture approchait et qui donnait au conducteur une impression de vitesse.

Nous ne savons pas si les fonctionnalités de la 2000GT électrique sont encore opérationnelles aujourd'hui mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'une voiture très cool.