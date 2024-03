Lors du salon SEMA de l'année dernière à Las Vegas, Ford a annoncé en novembre 2023 un nouveau kit de compression pour la Mustang et a promis en même temps que cette mise à niveau porterait la puissance de la muscle car à plus de 800 chevaux. Depuis, le constructeur nous devait plus de détails. Le couple ? Le prix ? Disponibilité ? Tout cela était encore un secret. Jusqu'à maintenant.

Ford Performance a en effet publié la liste du kit de compression sur son site web et indique qu'il permet au moteur V8 de 5,0 litres de la marque de passer à 810 CV (soit 821 CV dans la monnaie européenne) pour "seulement" 9.995 dollars américains. Il est compatible avec la Mustang GT et le Dark Horse ... mais seulement si vous vivez aux États-Unis. Et en dehors de la Californie.

Ford ne certifie donc le compresseur que pour une utilisation dans les 49 autres États. D'après la liste des produits, la pièce n'est pas homologuée pour une utilisation en Californie et ne peut pas y être légalement immatriculée ou utilisée dans des véhicules. Nous supposons que cela est dû à la législation très stricte de cet État en matière d'émissions.

Le compresseur, développé en collaboration avec Whipple, augmente le couple du moteur à 834 Nm. Sur les modèles Mustang sans système d'échappement actif, le kit fournit d'ailleurs dix chevaux de moins, mais toujours nettement plus que l'équipement de série. La Mustang normale délivre 446 ch et 540 Nm de couple en sortie d'usine, tandis que la Dark Horse atteint 453 ch et également 540 Nm de couple.

Le kit comprend le compresseur Gen 6 de 3,0 litres, un papillon de 92 millimètres, un refroidisseur d'air de charge à double passage, des injecteurs de port GT500, des bougies améliorées et un étalonnage de performance exclusif à Ford. Elle nécessite un carburant d'un indice d'octane supérieur à 91 et bénéficie d'une garantie de trois ans ou 36 000 miles (près de 58 000 kilomètres). Une offre plutôt solide, non ?

