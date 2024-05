La start-up norvégienne Fresco Motors revient dans l'actualité après deux ans de silence avec la présentation, pour l'instant virtuelle, de son nouveau monospace électrique, le Fresco XL, aux formes arrondies inédites et pouvant accueillir jusqu'à neuf personnes sur trois rangées de trois.

Parmi les nombreuses promesses étonnantes faites par Fresco Motors lors de la présentation des premières images de son XL, figure une autonomie d'environ 1 000 km avec un réservoir plein de batterie double couche "extra large".

L'entreprise a également annoncé pour la première fois une production en série imminente du Fresco XL, sous-traitée dans le cadre d'un partenariat contractuel, mais également avec une production en petite quantité en Norvège.

Le style minimaliste norvégien

Espen Kvalvik, PDG et président de Fresco Motors, décrit le Fresco XL qu'il a conçu comme un exemple de style norvégien, minimaliste et épuré, mais aussi aérodynamique et conçu pour réduire les problèmes de gel des climats nordiques.

Fresco XL, vue arrière

Le même design minimaliste est utilisé à l'intérieur du Fresco XL, qui n'a pas encore été présenté officiellement, mais qui est décrit comme présentant des surfaces épurées et des sièges inclinables très luxueux en "mousse à mémoire de forme". La présence d'écrans est également délibérément réduite au minimum et se limite au compteur de vitesse sur le tableau de bord.

Fresco XL, la vidéo officielle

Deux moteurs électriques et quatre roues motrices

Sur le plan mécanique, le Fresco XL propose deux moteurs électriques, un pour chaque essieu, qui garantissent la transmission intégrale et la possibilité d'un guidage précis du couple afin d'optimiser le contrôle et la maniabilité de la voiture.

Fresco XL, vue de trois quarts avant

Une option vraiment unique disponible pour le Fresco XL est la "remorque solaire", en pratique un chariot annexe qui abrite une batterie supplémentaire et des panneaux solaires pour la recharger et assurer une plus grande autonomie.

Jakob Kirsebom Lanto, directeur financier et membre du conseil d'administration de Fresco, déclare :

"Nous sommes convaincus que ce véhicule méticuleusement conçu ne va pas seulement redéfinir le luxe dans le segment des véhicules électriques, mais qu'il va également captiver et engager un large éventail de parties prenantes au sein de notre communauté, consolidant ainsi la position de Fresco en tant que pionnier de l'innovation dans le domaine des véhicules électriques."

Fresco XL, le rendu sur la route

Pour mémoire, Fresco Motors utilise également le crowdfunding comme mode de financement. Sur le site officiel de Fresco, il est en effet possible d'acheter des actions de la société avec un investissement minimum de 1 000 € (1 000 actions de 1 € chacune).