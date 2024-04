Nous avons déjà parlé d'Autopía 2024 à plusieurs reprises sur le web. En effet, récemment, nous avons préparé un article spécial avec tout ce que vous devez savoir sur le troisième volet de l'événement : date, horaires, que voir, achat de billets...

C'est pourquoi, aujourd'hui, nous voulons nous arrêter à un détail auquel, au début, certaines personnes n'accordent peut-être pas trop d'importance, mais une fois qu'on s'y arrête et qu'on l'analyse en détail, on découvre qu'il en dit long sur cet événement pour les passionnés du moteur : l'affiche.

Oui, car comme vous pouvez le constater, pour l'affiche d'Autopía 3, nous avons encore une fois recours à une « vraie » photographie, sans compositions Photoshop ni astuces numériques : vous pouvez y voir exactement 14 voitures classiques et de sport (et une moto) qui avance une partie de ce que nous verrons le 20 avril prochain, dans la forêt de Santander de Boadilla del Monte, ainsi qu'une partie de la philosophie de l'événement.

Autopia 3, l'affiche de l'événement

Autopía 2024 : la passion des moteurs avant tout

Organisé par ifyoulikecars, LuikeMotion et Last Lap, nous avons discuté avec Héctor Álvarez, de ifyoulikecars, de la raison pour laquelle l'affiche d'Autopía 2024 est si importante pour la philosophie de l'événement.

Face à l'avancée de l'ère numérique, Autopía cherche ses origines dans ce qui s'est passé avec les affiches du premier grand prix automobile, des courses légendaires comme Le Mans ou les premiers rallyes, où les mouvements artistiques de chaque époque étaient suivis dans leur préparation, apportant une touche supplémentaire de réalité et d’épopée au sujet. Ainsi, à la mi-2024, nous nous engageons à laisser de côté la création numérique, à la recherche d’un plus grand romantisme.

C'est ainsi qu'une affiche devient une œuvre d'art

"Avec Autopía, nous avons voulu pousser cela à l'extrême, en créant des images de rêve pour tout amateur d'automobile, dans un cadre difficile à égaler", explique Héctor.

Et il poursuit : "Organiser la rencontre de 10 ou 15 propriétaires de voitures de collection à des kilomètres de chez eux, au quotidien par amour de l'art, pour participer à une photo lors d'un événement automobile, c'est créer gratuitement un travail complexe."

"Sachez qui a la voiture dont vous avez besoin, demandez des faveurs, abusez un peu de la confiance des amis, pour que chacun puisse ce jour-là, organiser les voitures et prendre la photo sans trop prendre son temps [...] Tout, uniquement et exclusivement pour créer quelque chose de beau et d'unique dont puissent rêver les amateurs de voitures que nous souhaitons venir à Autopía. Est-ce que ça vaut le coup ?".

Quelques protagonistes d'Autopía 2024

Eh bien, vu le résultat final, la vérité est que nous pourrions dire oui. Car avec les 15 protagonistes de la photo, nous pourrons découvrir quelques-unes des nombreuses histoires qui seront célébrées dans cette édition.

Que trouve-t-on parmi les oliviers de la forêt de Santander de Boadilla del Monte ? Eh bien, pour commencer, une Ford Mustang Cabrio de première génération, pour célébrer le 60e anniversaire du modèle, une Countach 25e anniversaire pour mettre en valeur les moteurs V12 de Lamborghini, ou encore une Volkswagen Golf GTI MK1, en l'honneur du demi-siècle de la célèbre compacte.

Également, une 993 Turbo pour le 40ème anniversaire de la Porsche 911 Turbo, une Mercedes-Benz 190 SL pour son 70ème anniversaire, une Mitsubishi Lancer EVO VI Tommi Mäkinen en tant que représentante des meilleures séries limitées ou encore une Ducati 750 Sport, pour nous rappeler qu'ici, il s'agit aussi de motos.

Et nous insistons, ce ne sont là que quelques-unes des histoires qui seront vécues à Autopía 2024. Si vous souhaitez créer la vôtre, nous vous laissons ci-dessous un lien où vous pourrez acheter vos billets pour l'événement.