Autopía 2024, la troisième édition de l'"idylle automobile en forêt", s'échauffe avant sa célébration, prévue le samedi 20 avril prochain en Espagne, dans la forêt de Santander à Boadilla del Monte, à seulement 15 km du centre de Madrid.

Un événement inspiré par la culture de l'automobile, créé par, et pour, les passionnés du monde des voitures de sport et des voitures classiques, où se côtoient propriétaires qui partagent leur passion dans un cadre unique et visiteurs qui cherchent à profiter de certaines des voitures et motos les plus spectaculaires du monde. Tout cela est complété par différentes options gastronomiques et de loisirs.

Voici donc tout ce dont vous avez besoin pour préparer et organiser votre visite à Autopía 3, y compris des informations sur le lieu de l'événement, les horaires d'ouverture et les modalités d'achat des billets.

Galerie: Autopía 2023

4 Photos

Autopia 2024, le programme

Avec 17 zones différentes inspirées par la passion et la culture du monde automobile, réparties sur des hectares et des hectares de forêt, Autopia 2024 promet de présenter une large sélection de voitures et de motos parmi les plus spectaculaires de l'histoire.

Au total, 700 véhicules sont attendus, dont 200 motos de tous types et de toutes conditions, y compris des modèles de course de différentes époques.

Les voitures de sport Ferrari ne manqueront pas non plus à l'appel cette année.

Mais passons aux protagonistes à quatre roues. L'une des principales nouveautés se situera dans la célèbre et emblématique zone d'El Lago, où il y aura deux fois plus de voitures et une zone spéciale pour les propriétaires, avec des tentes parmi les oliviers centenaires, d'une capacité de 350 personnes.

De plus, un jour avant l'ouverture officielle des portes, il y aura déjà de l'activité à Autopía 2024. Le vendredi, diverses expériences seront organisées, dont, par exemple, une rencontre entre les propriétaires de Ferrari F355 et le designer Maurizio Corbi.

Le samedi, il y aura une grande fête de l'automobile, avec de nombreux hommages aux modèles qui fêtent cette année un anniversaire particulier : Ford Mustang, Volkswagen Golf, Porsche 911 Turbo, Mercedes-Benz 190 SL ?

Et bien sûr, il y aura aussi un espace pour la compétition, avec des modèles de course emblématiques, dans ce qui est devenu l'une des grandes attractions de l'événement.

Audi R10 TDI, un vrai vainqueur du Mans

Autopia 2024, billets et tarifs

Pour Autopia 2024, il existe trois types de billets et leurs prix respectifs :

Admission générale (13 ans et plus) - 25 euros.

Enfants (de 5 à 13 ans) : 100 % à des fins caritatives - 2 euros.

Personnes à mobilité réduite (PMR) - 25 euros

Si vous souhaitez acheter votre billet, vous pouvez le faire via ce lien. De plus, 35 % de ces 25 euros seront également reversés à des œuvres caritatives.

Autopía 2024, pas seulement des voitures : plus d'options de loisirs

Bien que l'événement soit axé sur la passion et la culture du monde de l'automobile, il n'y a pas que les voitures et les motos qui seront appréciées. Pour commencer par la gastronomie, un espace de 5 000 mètres2 avec des tables, des tapis et des nattes de gazon permettra de profiter de plus de 15 food trucks.

Il y aura également une zone pour les enfants, avec un village miniature, des micro-voitures et du maquillage, plusieurs zones musicales de différents styles (jazz, soul, rock), une zone dédiée aux simulateurs et, bien sûr, une zone commerciale pour ceux qui recherchent des magazines, des livres, de la mode...

De plus, Autopía 2024 est un événement "pet friendly", vous pouvez donc y assister avec votre chien : la réunion canine "Ifyoulikedogs" ne manquera pas, avec de l'eau et des snacks gratuits.

Autopía 2024 est un événement convivial pour les familles et les animaux.

Autopía 2024, dates et horaires

Comme nous l'avons déjà mentionné, Autopía 2024 est prévu le 20 avril 2024, de 10h30 à 20h00 pour le grand public, avec un accès pour les participants à partir de 9h30.

Toutefois, les organisateurs recommandent de ne pas arriver après 15 heures si l'on veut profiter pleinement de l'expérience.

Autopía 2024, comment s'y rendre ?

La meilleure façon de se rendre à la forêt de Santander, à Boadilla del Monte, est de prendre sa voiture, car l'événement dispose de 5 000 places de parking. De plus, un service de navettes gratuites, circulant en continu pendant les heures d'ouverture de l'événement, sera mis en place depuis les différents parkings et même depuis le Recinto Ferial de Boadilla.

De plus, des minibus seront également disponibles à l'intérieur de l'enceinte pour les trajets vers et depuis l'entrée. Et si vous venez en transports publics, vous trouverez sur le site Recinto Ferial de Boadilla un arrêt du métro Ligero, sur la ligne ML3, ainsi que les bus interurbains 566, 567, 573 et 575.