Avez-vous déjà été curieux de savoir où sont produits certains des moteurs les plus puissants équipant les supercars et hypercars européennes ? Où se trouvent, par exemple, le V12 de Lamborghini ou le 8 cylindres biturbo de Ferrari, mais aussi le W16 de Bugatti ou le V8 de Koenigsegg ?

Pour connaître la carte des usines où sont assemblés les moteurs thermiques les plus puissants d'Europe, nous avons parcouru le Vieux Continent et recueilli les lieux de naissance des meilleurs moteurs, ceux qui, avec des pistons et de l'essence, peuvent délivrer jusqu'à 1 600 ch.

Découvrons donc les lieux de naissance des super moteurs européens, par ordre de puissance.

Ängelholm (SUE) - Koenigsegg

En Suède et plus précisément dans la province de Scanie, qui est la province la plus méridionale du pays scandinave, se trouve une petite ville de près de 45 000 habitants appelée Ängelholm.

Le site est devenu mondialement connu pour abriter l'usine de production créée par Christian von Koenigsegg, le père de la marque suédoise d'hypercars Koenigsegg.

Koenigsegg Jesko

C'est dans cet atelier de 30 000 mètres carrés, qui comprend également le nouvel Atelier Gripen, que sont assemblés les puissants moteurs V8 de 5,1 litres et de 1 600 chevaux qui propulsent la Koenigsegg Jesko et la Koenigsegg Gemera HV8 de 1 500 chevaux. Cette dernière est également équipée du moteur électrique Dark Matter qui porte la puissance totale à 2 300 ch.

Salzgitter (ALL) - Bugatti

Le berceau de la nouvelle Bugatti se trouve à Molsheim, en France, mais le moteur quatre cylindres W16 de 8 litres est assemblé manuellement dans l'usine allemande de Volkswagen à Salzgitter, en Basse-Saxe, avant d'être expédié vers l'usine française.

C'est dans cette ville allemande de 104 000 habitants qu'est né le moteur qui développe 1 600 ch sur la Bugatti Chiron Super Sport et la Bugatti Centodieci.

Bugatti Centodieci

Le niveau extrêmement élevé de savoir-faire appliqué à la création de ce chef-d'œuvre mécanique dépourvu de tout système d'électrification est attesté par l'assemblage manuel suivi pendant six jours par deux techniciens spécialisés qui ont assemblé 3 712 pièces différentes.

Præstø (DK) - Zenvo

Cela peut sembler étrange, mais même au Danemark, il y a des personnes qui construisent certains des moteurs de voiture les plus puissants qui existent, bien qu'en nombre décidément restreint. Il s'agit de Zenvo qui, depuis ses ateliers de Præstø (3 893 habitants), produit le spectaculaire moteur de la TS1 et de ses dérivés, dont la puissance peut atteindre 1 379 ch.

Le moteur V8 biturbo de 5,8 litres est d'origine Chevrolet, mais il est modifié et amélioré par Zenvo pour atteindre une puissance de 1 119 ch sur la Zenvo TS1 et de 1 379 ch sur la Zenvo TSR-GT.

Zenvo Aurora Tur

Zenvo franchit une nouvelle étape avec la nouvelle Aurora, prévue pour 2025, qui utilisera un nouveau moteur V12 à quatre cylindres pour développer une puissance de 1 265 à 1 876 ch avec l'ajout de deux moteurs électriques. Le nouveau V12 est développé en collaboration avec MAHLE Powertrain, l'entreprise britannique basée à Northampton.

Northampton (GB) - Aston Martin, GMA

C'est également à Northampton, ville britannique de plus de 243 000 habitants, que se trouve le siège de Cosworth, le fabricant historique de moteurs haute performance qui fournit le V12 atmosphérique de 6,5 litres et de 1 015 ch à l'Aston Martin Valkyrie, assemblée à Gaydon.

L'hypercar britannique ajoute ensuite un système hybride KERS avec un moteur électrique de 163 ch, portant la puissance totale à 1 176 ch et une limite de 11 100 tr/min.

Aston Martin Valkyrie

Rappelons que Cosworth est également à l'origine du moteur 3.9 V12 atmosphérique qui équipe la Gordon Murray Automotive T.50de 663 ch.

Affalterbach (ALL) - Pagani, Aston Martin, Mercedes-AMG

Une autre petite ville où sont produits certains des moteurs les plus puissants d'Europe est Affalterbach, un village de moins de 4 500 âmes situé dans le Bade-Wurtemberg, en Allemagne, où est basée la société Mercedes-AMG.

Outre le développement et la construction de tous les moteurs des modèles sportifs de la marque Mercedes-AMG, la marque allemande historique collabore également avec des noms célèbres de l'industrie des supercars et des hypercars. L'un d'entre eux est Pagani, dont la nouvelle Utopia est équipée du moteur Mercedes-AMG 6.0 V12 biturbo de 864 ch (référence M158).

Pagani Utopia

Le moteur Mercedes-AMG 4.0 V8 biturbo de 812 ch (code M178) équipera la prochaine Aston Martin Valhalla hybride rechargeable avec un total de 1 012 ch. Les voitures les plus puissantes de la marque seront quant à elles propulsées par le V8 4.0 biturbo de 639 ch (code M177), qui développe 843 ch dans la Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance plug-in.

Sant'Agata Bolognese (IT) - Lamborghini

Sant'Agata Bolognese, ville italienne de 7 363 habitants située dans la province de Bologne, abrite l'usine Lamborghini, la maison du célèbre taureau, connue dans le monde entier pour ses supercars de rêve.

La fierté de Lamborghini a toujours été son moteur V12 atmosphérique, dont la dernière évolution de 6,5 litres atteint 825 ch sur la Revuelto.

Lamborghini Revuelto

Le système hybride rechargeable embarqué avec trois moteurs électriques de 190 ch porte la puissance totale à 1 015 ch.

Maranello (IT) - Ferrari

Un nom comme Ferrari, qui construit tous ses moteurs, des V6 aux V8 en passant par les V12, dans son usine de Maranello, dans la province de Modène (plus de 17 000 habitants), ne pouvait pas manquer à cette liste.

À l'heure actuelle, le moteur le plus puissant est le 4.0 V8 biturbo de 780 ch qui équipe la Ferrari SF90 Stradale et qui, couplé à trois moteurs électriques, atteint 1 000 ch.

Ferrari Purosangue

Le moteur 6.5 V12 atmosphérique de 725 ch qui équipe la Ferrari Purosangue est également très puissant.