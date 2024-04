C'est enfin arrivé. Le minuscule moteur V8 Toyan de 28 cm3 alimenté à la nitro que nous observons depuis des années a un châssis qui lui convient. Il n'y a pas encore de carrosserie, mais cela signifie simplement que nous pouvons regarder le moteur en action tandis que cette voiture radiocommandée tourne sur elle-même.

Pour information, la fumée que vous voyez dans cette récente vidéo de JohnnyQ90 ne provient pas des pneus. Nous ne savons pas si c'était intentionnel, mais le silencieux comporte deux tuyaux d'échappement qui sortent derrière les roues. Des nuages teintés de bleu apparaissent chaque fois que l'on appuie sur l'accélérateur, donnant l'illusion de pneus grillés au milieu d'un grondement de V8. Et oui, il gronde. La tonalité est un peu plus aiguë, mais la vidéo ci-dessous commence à 2'40. Cliquez sur "play" et dites-nous que ce n'est pas un V8. Un petit moteur n'a pas le droit de sonner aussi bien.

La voiture est même équipée d'un démarreur électrique sur la télécommande pour lancer le moteur, ce qui est une bonne chose car elle a un problème de calage. L'origine du problème est inconnue, mais les commentateurs de la vidéo ont de nombreuses théories. Le problème ne se produit qu'en cas de charge latérale, et comme il s'agit d'une voiture à traction arrière, elle n'a absolument aucun problème à se déplacer latéralement. Certains ont suggéré un problème de manque de carburant qui pourrait être résolu en pressurisant le réservoir. C'est une pratique courante sur les voitures RC équipées de moteurs nitro monocylindriques.

D'autres pensent qu'il s'agit d'un problème d'embrayage. Oui, cette petite voiture a aussi un embrayage qui fonctionne. Au début de la vidéo, il est question d'un décrochage dû à un embrayage actionné trop rapidement. Si le couple transmis aux roues n'est pas suffisant, le véhicule risque de caler, à l'instar d'une vraie voiture à trois pédales. Les commentateurs supposent qu'il pourrait s'agir d'un problème parce que le véhicule redémarre immédiatement après avoir calé. Un problème de panne d'essence pourrait rendre les redémarrages un peu plus difficiles.

Quoi qu'il en soit, ce petit monstre à moteur V8 a l'air d'être un pur plaisir. Nous sommes impatients de voir la prochaine étape de ce projet de petite taille. Avec un V8 à l'avant et des roues à l'arrière, quel type de carrosserie cette voiture devrait-elle recevoir ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.