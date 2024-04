Nous admettons que l'idée d'un gros SUV fonçant sur une voiture relativement petite semble absolument terrifiante. Aussi effrayant que cela puisse paraître, Volvo est persuadé que l'on peut s'en sortir sain et sauf en cas de choc latéral. Dans son centre de sécurité de Torslanda, en Suède, la marque détenue par Geely a mis en place un crash test avec des modèles situés aux extrémités opposées de la gamme.

Avec une longueur de 4,23 mètres, l'EX30 est le plus petit modèle vendu par Volvo. Il pèse à peine 1 830 kilos dans sa version d'entrée de gamme, avant que l'on ne commence à ajouter des équipements. L'EX90 est un mastodonte électrique, qui s'étend sur 5 mètres et pèse 2 688 kilos dans sa forme la plus légère. Automotive News Europe a été invité à voir ce qui se passe lorsque le plus grand véhicule du constructeur suédois heurte le plus petit.

2024 Volvo EX30

117 Photos

Il convient de noter que l'EX90 roulait à 50 km/h tandis que l'EX30 roulait à 20 km/h lorsque l'impact s'est produit. En ce qui concerne la vitesse, tous les modèles Volvo sont limités électroniquement à 180 km/h depuis 2020. À l'intérieur du SUV le plus vulnérable se trouvaient deux femmes (on vous rassure, des mannequins de test) de petite taille du côté du véhicule que la Volvo phare a percuté.

Lotta Jakobsson, spécialiste technique principale de la prévention des blessures, a expliqué dans un entretien avec AN comment la construction de l'EX90 réduit le risque de causer des blessures à ceux qui se trouvent à l'intérieur de l'EX30. La partie inférieure de la structure avant du SUV le plus grand a rencontré la structure latérale du véhicule le plus petit pour mieux absorber les forces de l'accident.

Comme il s'agit de nouveaux SUV, ni l'EX30 ni l'EX90 n'ont encore été testés par Euro NCAP ou la NHTSA. Il serait surprenant que ces deux SUV obtiennent une note inférieure à la note maximale. La mission de Volvo n'est pas seulement de rendre ses voitures plus sûres en cas d'accident, mais aussi d'éliminer la probabilité d'un accident. Cela fait partie de la vision de la sécurité du groupe Volvo, selon laquelle les accidents peuvent être évités.