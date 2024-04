Volkswagen a officiellement lancé la nouvelle génération du Tiguan en Chine, avec d'importantes différences par rapport à l'équivalent européen. Produite localement par la coentreprise SAIC-VW, la nouvelle gamme dispose d'un empattement plus long (d'où l'ajout du « L » dans le nom) et d'une version super-technologique baptisée Pro.

Au total, le Tiguan L mesure 4 735 mm de long, 1 859 mm de large et 1 682 mm de haut, ainsi que 2 791 mm d'empattement. En fait, il est plus long de 197 mm, plus large de 17 mm et plus haut de 43 mm que le Tiguan européen, et son empattement est plus long de 111 mm. Le coffre peut contenir entre 471 litres et 1 696 litres.

En termes de design extérieur, le Tiguan L Pro est pratiquement identique à son frère européen, mais avec des différences dans les détails. Le pare-chocs avant, par exemple, comporte plus d'éléments horizontaux, tandis que le kit de carrosserie du Tiguan L Pro R-Line est plus sportif.

À l'intérieur, les photos révèlent un habitacle encore plus raffiné et l'utilisation de matériaux tels que l'alcantara (sièges et tableau de bord), le cuir, des détails en acier brossé, des surfaces caoutchoutées, du noir brillant, etc. La commande de changement de vitesse se trouve sur la colonne, à côté du volant, et un troisième écran de 11,6 pouces a été ajouté au tableau de bord, à l'usage exclusif du conducteur (une caractéristique absente du modèle européen).

La liste des équipements comprend des phares matriciels, un toit panoramique, un affichage tête haute, des sièges massants, un assistant de stationnement, un régulateur de vitesse adaptatif, un système de freinage automatique et un système de maintien de la trajectoire, entre autres.

En Chine, le Volkswagen Tiguan L sera équipé d'un moteur 2.0 turbo essence de 186 ou 220 ch, toujours associé à une boîte de vitesses automatisée à double embrayage à 7 rapports. Dans les versions les plus puissantes, la transmission intégrale 4Motion sera utilisée. Une variante hybride sera ajoutée au catalogue ultérieurement.