La Lamborghini Murcielago fait clairement partie des supercars marquantes du début des années 2000. Présentée pour la première fois lors du Salon automobile de Genève, en 2006 (soit cinq ans après la première version), la LP640 marque l’arrivée de la deuxième génération de cette icône avec un nouveau V12 de 640 ch (d’où le nom de la voiture). Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est la boîte de vitesses de la Murcielago.

La plupart des exemplaires ont été livrés avec la transmission automatique E-Gear, rendant les quelques voitures à boîte manuelle très prisées du fait de leur rareté. À titre d’exemple, on en compte seulement dix sur le continent Nord-Américain mais l’une d’entre elles va faire l’objet de nombreuses convoitises. Chez August Motorcars à Kelowna, en Colombie-Britannique, on vous propose justement d’acquérir une superbe Murcielago LP640 avec une de ces boîtes manuelles à six vitesses. Et bon Dieu qu’elle en jette !

La LP640 dans toute sa gloire

Cette Lamborghini Murcielago possède une robe "Blu Ely" qui lui va particulièrement bien. Mais l’intérieur est tout aussi soigné avec des sièges baquets en cuir blanc "Bianco Polar" surpiqués en losange et avec des accents en fibre de carbone. On retrouve bien évidemment le V12 atmosphérique qui permet à cette Lamborghini de passer de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, et d'atteindre une vitesse maximale d'environ 340 km/h grâce aux 640 ch qui font hurler le moteur jusqu’à 8 000 tr/min.

L’exemplaire en question n’a parcouru que 10 283 km et n’a jamais connu le moindre accident d’après August Motorcars. Ce sont toutes ces caractéristiques qui font que le prix de la supercar italienne est affiché à 941 000 €. D’habitude, les Murcielago semblables se revendent entre 200 000 et 370 000 €, mais la rareté de la boîte manuelle, couplé à l’état quasi parfait du véhicule a fait exploser ces chiffres. Mais celui ou celle qui l’achètera n’aura sûrement nul besoin d’hypothéquer sa maison pour l’obtenir…

Galerie: Lamborghini Murcielago LP640 manuelle - August Motorcars