Le rideau se lève sur la nouvelle Volkswagen Golf GTI Clubsport au Nürburgring, lors des légendaires 24 heures. C'est ainsi que Wolfsburg veut célébrer le 50e anniversaire de la Volkswagen Golf : 300 ch pour 50 bougies, autant pour faire de cette Clubsport la GTI la plus puissante de tous les temps ! Mais les nouveautés ne s'arrêtent pas là.

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2024, l'extérieur

Contrairement à la Golf GTI standard, qui développe désormais 265 ch, la Clubsport est reconnaissable au premier coup d'œil grâce à ses "ailes" avant plus grandes et en forme de flèche, tandis que l'habillage est en noir brillant et non dans la couleur de la carrosserie.

Volkswagen Golf GTI Clubsport (2024)

Également disponibles en option sur la Clubsport et en combinaison avec les nouveaux feux avant Matrix IQ.LIGHT LED, les feux arrière 3D LED sont dotés d'une fonction de clignotement dynamique et de séquences "Welcome" et "Goodbye" personnalisables à partir du système d'info-divertissement.

Un peu plus haut, nous trouvons un autre détail distinctif important de la Clubsport, à savoir le spoiler surdimensionné (avec la partie extérieure en noir brillant) et équipé d'une fente qui permet à l'air de passer, afin d'adapter l'aérodynamique à des performances supérieures.

Volkswagen Golf GTI Clubsport (2024)

En analysant la "partie inférieure" de la Clubsport, à l'arrière nous trouvons toujours les deux échappements simples, tandis qu'une mise à niveau avec le système d'échappement sportif Akrapovic est disponible en option pour une plus grande performance sonore (de série avec le pack "Race").

Volkswagen Golf GTI Clubsport (2024), le filtre Akrapovic en option

Sur le côté, outre le logo "GTI" différemment espacé, ce sont les jantes qui dominent la scène. Alors que la GTI standard de 265 ch est équipée d'une configuration de 17 pouces, la Clubsport quitte l'usine de Wolfsburg avec des jantes de 18 pouces au design identique, avec des jantes de 19 pouces en option.

Il y a les "Queenstown", tandis que si vous préférez réduire la masse, votre choix pourrait se porter sur les "Warmenau" (nom de la ville où est basé le département "Performance"), des jantes forgées de 19 pouces qui ne pèsent que 8 kg chacune.

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2024, l'intérieur

Il fut un temps où il suffisait de repérer la balle de golf sur le pommeau de levier de vitesse ou le motif à carreaux typique du tissu des sièges pour se rendre compte qu'il s'agissait d'une Golf GTI. Aujourd'hui, il y a encore tout cela... mais aussi beaucoup plus !

Le bouton Engine/Start/Stop, après l'ouverture des portes, clignote en rouge tandis que, parmi les différentes options de personnalisation, il y a la gamme de 30 couleurs pour les lumières ambiantes.

La Clubsport, cependant, va encore plus loin et, en effet, contrairement à la 265 ch, elle dispose de sièges haut de gamme en ArtVelours, un matériau très robuste que l'on retrouve également sur les portes, tandis que le cuir et la fibre de carbone sont proposés en option.

Volkswagen Golf GTI Clubsport (2024), les sièges avant

Mais ce qui "éblouit" dès que l'on entre dans la Clubsport, c'est le système d'info-divertissement modulaire de quatrième génération (MIB4) avec un écran tactile de 12,9 pouces qui, comme sur la GTI standard, est disponible en deux versions différentes : Ready 2 Discover (avec navigation disponible en option) et Discover (avec navigation de série).

Le Sound System 2 de 480 watts de Harman Kardon est également disponible en option, tout comme l'assistant virtuel via ChatGPT.

Volkswagen Golf GTI Clubsport (2024), le tableau de bord

Devant le conducteur se trouve la dernière génération du Digital Cockpit Pro de 10,2 pouces, de série, qui offre différents graphiques sélectionnables via le bouton View. Sur la GTI Clubsport, comme sur le modèle de série, l'affichage tête haute est également disponible en option.

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2024, moteur et mécanique

300 ch et 400 Nm de couple déversés sur l'essieu avant, tel est le fruit de cette interprétation Clubsport du moteur quatre cylindres essence turbocompressé EA888 evo4 à injection directe TSI à 350 bars.

Associée à la boîte automatique DSG à 7 rapports, cette GTI Clubsport passe de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes, avec une vitesse maximale de 250 km/h, et une vitesse maximale de 267 km/h grâce au pack "Race", disponible moyennant un supplément de prix.

Volkswagen Golf GTI Clubsport (2024), le moteur

Les deux GTI sont équipées de série d'un différentiel à glissement limité (XDS) sur l'essieu avant à commande électronique, qui fonctionne via un embrayage multidisque, le Vehicle Dynamics Manager assurant la gestion du couple en douceur, même dans les conditions de conduite les plus extrêmes.

Sur la Clubsport, ce système est configuré pour offrir une réponse encore plus incisive que sur la GTI de 265 ch, une maniabilité que le constructeur allemand entend encore améliorer grâce à la nouvelle direction progressive mise au point par Sven Bohnhorst, ancien pilote d'essai de Bugatti.

Volkswagen Golf GTI Clubsport (2024) déjà au Nurburgring

La Clubsport peut également être équipée du contrôle dynamique du châssis (DCC) adaptatif proposé de série avec le pack "Race" qui, outre les profils de conduite Eco, Comfort, Sport et Individual, inclut sur la Clubsport la carte Special, autrement dit le Nurburgring, spécialement calibrée pour dominer le chronomètre sur le célèbre "Enfer vert".

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2024, prix et disponibilité

La nouvelle Golf GTI Clubsport pourra être précommandée à partir de juin 2024, à des prix et avec des accessoires qui n'ont pas encore été annoncés. La version plus haut de gamme pourrait dépasser les 50 000 euros.