Il est accesJinpeng XY : toutes les spécificationssible dès l'âge de 16 ans, dispose de quatre places, d'un équipement de série complet et peut parcourir environ 100 km avec une seule charge. Il s'agit du Jinpeng XY, le quadricycle électrique chinois qui arrive en Europe, tout d'abord en l'Italie. Les premières livraisons étant prévues pour le milieu de l'été.

Disponible en deux versions de batterie, son prix commence à 12 000 euros, avec la possibilité d'accéder aux incitations italiennes et d'obtenir ainsi une « remise » pouvant aller jusqu'à 4 000 euros.

Jinpeng XY, l'extérieur

Le Jinpeng XY, importé en Italie par Desner auto, est immédiatement reconnaissable, avec la zone avant caractérisée par la barre lumineuse qui s'intègre aux phares à LED. Les rétroviseurs contrastés sont également originaux, tandis que le reste de la carrosserie présente des formes douces et des passages de roues arrondis qui transmettent une idée de robustesse.

Le quadricycle électrique Jinpeng XY

Jinpeng XY, les dimensions

Le véritable atout du Jinpeng réside dans ses dimensions : le quadricycle électrique chinois (catégorie L7e-CP) affiche une longueur de 2,85 m, une largeur de 1,40 m et une hauteur de 1,54 m. Avec ces chiffres, le XY semble vraiment à l'abri des parkings dans les grandes villes.

Jinpeng XY Longueur 2,85 mètres Largeur 1,40 mètres Hauteur 1,54 mètres Empattement 1,94 mètres

Jinpeng XY, vue de face Jinpeng XY, vue arrière de trois quarts

Jinpeng XY, l'intérieur

L'intérieur est minimaliste, mais il contient tout ce dont vous avez besoin pour voyager sans trop d'inconfort. Par exemple, sur le Jinpeng, on trouve le système multimédia tactile, les commandes vocales, les feux de position et les feux de croisement à LED.

Il y a également un mode de conduite dédié et des rétroviseurs rabattables, ainsi que la climatisation (sur les versions E-CCO). Les sièges sont en tissu avec des surpiqûres contrastées.

Jinpeng XY, détail du tableau de bord Jinpeng XY, les sièges arrière

Jinpeng XY, les moteurs

Le XY est disponible en deux tailles de batterie et de moteur. Le modèle City est équipé d'une batterie au plomb de 6 kWh et d'un moteur de 4 kW et 79 Nm. Cette configuration offre une autonomie estimée à 100 km.

Pour ceux qui souhaitent une plus grande autonomie et de meilleures performances, il existe la variante Long Range. Ce modèle est équipé d'une batterie lithium-ion de 7,68 kWh, d'un moteur de 6 kW et de 95 Nm et garantit une autonomie de plus de 100 km. En outre, la vitesse maximale est limitée à 65 km/h, contre 45 km/h pour le modèle de base.

Jinpeng XY, toutes les spécifications

Modèle City City

E-CCO Long Range Long Range E-CCO Dimensions longueur: 2,85 m

largeur: 1,4 m

hauteur: 1,54 m longueur: 2,85 m

largeur: 1,4 m

hauteur: 1,54 m longueur: 2,85 m

largeur: 1,4 m

hauteur: 1,54 m longueur: 2,85 m

largeur: 1,4 m

hauteur: 1,54 m Poids 611 kg 611 kg 514,5 kg 514,5 kg L'autonomie 72 km 72 km 80 km 80 km Consommation 147 Wh/km 147 Wh/km 126 Wh/km 126 Wh/km Temps de recharge 6-8 h 6-8 h 6-8 h 6-8 h Batterie 6 kWh 6 kWh 7,68 kWh 7,68 kWh Vitesse 45 km/h 45 km/h 65 km/h 65 km/h Couple 79 Nm 79 Nm 95 Nm 95 Nm Moteur 4 kW 4 kW 6 kW 6 kW

Jinpeng XY, prix

Le modèle City de base est proposé à partir de 12 000 euros, tandis que le modèle Long Range affiche un prix de base de 15 500 euros. Comme indiqué, il est possible dans les deux cas de bénéficier de mesures incitatives pour économiser sur l'achat.

L'équipement de série comprend les vitres électriques avant et arrière, le démarrage sans clé, deux prises USB pour la recharge rapide, la connectivité Bluetooth, le câble de recharge Schuko et la banquette arrière rabattable.

Le Jinpeng XY sur la route

Le système de chauffage est de série sur tous les modèles Jinpeng. La climatisation peut être ajoutée avec le pack E-CCO en option, disponible pour 1 100 euros. Les XY sont livrés de série en blanc brillant. Cependant, pour un supplément de 500 euros, il est possible d'opter pour les couleurs suivantes : bleu ciel pastel, vert pastel et lilas pastel.

Vers la fin de l'année 2024, la couleur spéciale Full Black sera disponible sur commande.