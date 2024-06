Cette mesure de contrôle a survécu jusqu'à aujourd'hui et est répétée dans la plupart des pays du monde sous une forme ou une autre. Dans le cas de la France, tous les véhicules en service dans l'Hexagone sont identifiés au moyen d'un certificat d'immatriculation, communément appelé carte grise.

Quelle est l'importance de la carte grise ?

La carte grise n'est pas un caprice de l'administration française, mais une méthode de contrôle efficace pour répertorier tous les véhicules et s'assurer que tous les citoyens sont en règle en prévision d'éventuels accidents. C'est pourquoi la carte grise est un document obligatoire. Si un agent de police arrête votre voiture, vous demande la carte grise et que vous ne l'avez pas, vous vous exposez à une sanction financière. En effet, la non-présentation du certificat d'immatriculation lors d'un contrôle constitue une infraction de niveau 1 et cela est passible d'une amende de 11€. Le propriétaire du véhicule doit se rendre à la gendarmerie pour présenter sa carte grise dans un délai de 5 jours.

En résumé, sans la carte grise, notre véhicule n'est pas autorisé à circuler légalement sur les routes.

Où puis-je me procurer la carte grise ?

Il y a encore 24 ans, il fallait faire de longues files d'attente et prendre rendez-vous dans les préfectures pour obtenir une carte grise pour n'importe quel véhicule. Cependant, en 2009, les modalités de demande de ce document ont changé avec l'introduction du Système d'immatriculation des véhicules (SIV) et il est désormais possible de réaliser cette procédure depuis chez soi, ce qui nous donne la possibilité de demander la carte grise en ligne. Aujourd'hui, les préfectures ne sont plus habilitées à délivrer de certificat d'immatriculation, il ne faut donc pas perdre de temps à essayer cette méthode si vous désirez immatriculer un véhicule ou mettre à jour vos papiers.

Depuis 2017, toutes les demandes de certificat d'immatriculation doivent être adressées au Ministère de l'Intérieur selon l'article L322-1 du Code de la Route. Le gouvernement a établi que la carte grise peut être demandée par l'intermédiaire de l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) ou en demandant un certificat d'immatriculation à un professionnel habilité (tels que des garages, des concessionnaires ou des services en ligne agréés).

L'une des sociétés les plus recommandées en France pour obtenir un certificat d'immatriculation est Guichet Carte Grise. Ce prestataire est autorisé par le gouvernement français à délivrer la carte grise aux utilisateurs qui en font la demande. Le plus grand avantage que les clients soulignent à propos de leurs services est la facilité de la procédure. Il suffit de fournir tous les justificatifs et les informations demandés par l'entreprise. Une fois les informations fournies, Guichet Carte Grise s'occupe de tout.

Pourquoi Guichet Carte Grise ?

Habilité par le Ministère de l'Intérieur et le Trésor Public, Guichet Carte Grise est un service privé qui permet d'effectuer les démarches de carte grise sur Internet en toute simplicité (habilitation n°212900 et agrément n°52480)

La France compte de nombreuses sociétés et personnes habilitées à traiter la carte grise, mais toutes n'offrent pas les mêmes garanties ou les mêmes facilités. C'est là que réside le succès de cette entité. Le service Guichet Carte Grise vous offre un formulaire simple et une protection optimale avec la procédure d'authentification FranceConnect.

La rapidité de la procédure et les délais d'attente sont deux points qui plaident en faveur des usagers. En seulement 5 minutes, le dossier de carte grise peut être créé à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone. Les professionnels de Guichet Carte Grise traitent ensuite la demande et, 48 heures après la validation du dossier complet, vous recevez votre nouvelle carte grise chez vous.

Quand faut-il demander la carte grise ?

La plupart des utilisateurs demandent la carte grise lorsqu'ils achètent un nouveau véhicule auprès d'un concessionnaire automobile. Cependant, ils ignorent qu'il existe de nombreuses autres circonstances dans lesquelles, selon la loi, la carte grise doit être redemandée ou modifiée.



Lorsque nous achetons un nouveau véhicule, même d'occasion, il est nécessaire de demander la carte grise ou d'effectuer une procédure de modification des données. Il ne faut pas oublier que le titulaire du certificat d'immatriculation de cette voiture ne sera plus le même après la vente, il faut donc en informer le bureau d'immatriculation afin d'éviter des problèmes administratifs ultérieurs. De même, si nous décidons de vendre notre véhicule à un acheteur, les deux parties ont l'obligation de modifier les documents de la carte grise.

D'autres situations courantes dans lesquelles la carte grise est exigée par la loi sont la réception d'un héritage ou d'une donation, un changement d'adresse et de domicile, un changement d'état civil ou le vol et la perte de la carte d'immatriculation, entre autres. D'une manière ou d'une autre, il ne faut pas oublier que tout changement affectant notre véhicule doit être reflété dans la carte grise.

Le prix d'une nouvelle carte grise est très variable et dépend de différents facteurs, comme le département de l'usager, la motorisation et l'année du véhicule, ou encore son niveau de pollution. Si vous désirez faire une estimation pour votre véhicule, rendez-vous sur Guichet Carte Grise !