Le circuit de Suzuka, situé dans la ville du même nom au Japon, a été construit par Honda et inauguré en 1962. Il s'agit du premier véritable circuit de course dans le pays du soleil levant et il est désormais une étape régulière du championnat du monde de Formule 1. Il n'est pas exagéré de dire qu'il s'agit de l'un des plus grands circuits au monde, faisant rêver des millions de fans de courses automobiles.

Le Kaohsiung-Suzuka Circuit Park, situé à environ 2 100 km au sud-ouest de l'extrémité sud de Taïwan, est présenté comme le seul parc autorisé de Suzuka en dehors du Japon. Sa pièce maîtresse est une piste de karting qui recrée fidèlement le légendaire circuit de 5,8 km. Celui-ci est dix fois plus petit, ce qui représente environ 500 mètres de virages, d'épingles et, bien sûr, d'un pont.

La vidéo s'ouvre juste avant la ligne de départ et d'arrivée, où commence le tour de piste. Le tracé est suffisamment large pour annuler la plupart des esses, ce qui permet de passer tranquillement d'un apex à l'autre. Les choses se resserrent à l'approche du pont, où l'épingle est bien serrée. Nous avons ensuite le droit à une longue ligne droite qui mène à Spoon Curve, ou plutôt à cette version du long virage à gauche. Puis vient la dernière ligne droite, qui mène à une version abrégée du 130R. La dernière chicane n'en est pas vraiment une, et c'est ainsi que nous sommes de retour sur la ligne avec un temps de 40,97 secondes.

D'après la description de la vidéo, le kart était un peu secoué et la piste n'était pas en très bon état. Encore une fois, nous nous en moquons. Motor1 est rempli de pilotes chevronnés, mais pousser Suzuka à la limite serait un défi pour le meilleur d'entre nous. En revanche, pousser à fond sur un mini-Suzuka... voilà qui pourrait donner aux pires d'entre nous l'impression d'être des super-héros. Lorsque la course est terminée, il y a même une version miniature du parc d'attractions de Suzuka à apprécier.