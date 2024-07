Le Festival de vitesse de Goodwood 2024 est officiellement lancé. L'événement se déroule du jeudi 11 au dimanche 14 juillet, et cette année, plus de 20 nouveaux modèles feront leurs débuts sur les pelouses du domaine de Goodwood.

Ford

Des dizaines de voitures de course classiques de marques telles qu'Audi, Ferrari et Mercedes-Benz relèveront le défi de la course de côte, ainsi que des supercars modernes de marques telles que Bugatti, Ford, Ferrari, Lamborghini et bien d'autres encore. Il y aura même plusieurs motos classiques.

Vendredi, nous verrons d'abord des voitures du début du siècle, puis des voitures de course emblématiques des années 1970, 1980 et 1990. La journée se terminera avec les supercars, dont les essais chronométrés auront lieu à 14 h 45, heure locale.

C'est le samedi que les choses sérieuses commencent. D'autres voitures de course emblématiques et des voitures classiques s'attaqueront à la course de côte tout au long de la matinée. Une célébration de MG - la marque est à l'honneur cette année - débutera à 13h15. À 14 h 50, les épreuves chronométrées débuteront, tandis que les voitures de rallye commenceront leurs épreuves chronométrées à 15 h 30.

Polestar

Le dimanche a lieu la dernière séance. Red Bull sera mis à l'honneur lors d'un événement spécial qui débutera à 11 h 40 (heure locale) et MG sera à nouveau mis à l'honneur à 13 h 30. À 15 heures, toutes les voitures prendront le départ pour la finale.

Cette année encore, l'événement promet d'être grandiose. Restez à proximité de Motor1 pour suivre l'événement en direct.