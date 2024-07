La gamme smart actuelle s'élargira à la fin du mois d'août avec l'arrivée de la grande #5, la plus longue de la famille de la marque désormais en partie allemande et en partie chinoise.

Selon CarNewsChina.com, les débuts en Orient auront lieu le 28 août et, dans les semaines suivantes, le nouveau crossover arrivera également dans le reste du monde. Voici les détails.

Une smart généreuse

La plus grande des smart, comme nous l'avions annoncé dans un article il y a peu, sera un SUV de taille moyenne d'environ 4,70 mètres de long et d'un empattement d'un peu moins de 3 mètres, avec un design extérieur composé de lignes nettes et carrées.

Selon les informations préliminaires de la société sur le modèle, grâce aux dimensions plus importantes de ses sœurs #1 et #3 - notamment en termes d'empattement - il sera équipé d'un pack de batteries d'une capacité d'au moins 100 kWh, avec une architecture 800 Volts, pour garantir une autonomie d'au moins 550 km (WLTP) sur une seule charge.

smart Concept #5

Mécanique partagée

Le site chinois CarNewsChina.com a récemment donné plus d'informations sur les moteurs. Dans un rapport détaillé, il explique que la smart #5 - tout comme ses petites sœurs - sera certainement disponible en version monomoteur et en version bimoteur, le premier pouvant fournir une puissance de pointe d'environ 250 kW (340 ch) et le second d'environ 267 kW (363 ch).

Mais ce n'est pas tout. Selon le magazine, une version Brabus avec deux moteurs et une puissance de pointe de 310 kW (421 ch) pourrait également voir le jour à une date ultérieure.

smart Concept #5, l'intérieur

Selon le magazine, l'une des particularités de la nouvelle smart #5 sera le nouveau mode de conduite tout-terrain, qui devrait permettre au crossover de rouler en tout-terrain dans le sable, la neige, la boue et les rochers, associé à un intérieur totalement différent de celui de ses sœurs et encore plus technologique.

Pour en savoir plus sur la nouvelle smart #5, il faudra attendre la fin de l'été, lorsque des informations plus officielles et la date de son arrivée sur notre marché seront dévoilées.