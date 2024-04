La gamme smart est appelée à s'élargir dans les années à venir. Après les smart #1 et #3, comme nous le savons, débutera la #5, un SUV de taille moyenne avec une grosse batterie et la forme extérieure d'un véritable tout-terrain.

Au Salon de Pékin 2024, le constructeur allemand dévoilera un concept presque définitif qui anticipe ses lignes, en présentant également pour la première fois une série d'accessoires dédiés à la vie loin de l'asphalte et un nouveau système d'infotainment avec Intelligence Artificielle.

Une grande smart

La smart Concept #5 que vous voyez dans ces premières photos a été anticipée par les croquis officiels. Il s'agit d'un SUV de taille moyenne dont le design extérieur est composé de lignes nettes et carrées. La version finale devrait faire ses débuts au second semestre 2024, devenant à toutes fins utiles le plus grand modèle du constructeur allemand.

Concept Smart #5

Selon la société, grâce aux dimensions plus généreuses de la carrosserie et du châssis, ce nouveau modèle sera équipé d'un pack de batteries d'au moins 100 kWh avec une architecture de 800 volts, ce qui lui permettra de parcourir plus de 550 km en une seule charge.

Bien que smart n'ait pas donné de détails sur la longueur, la hauteur, la largeur et l'empattement, ces premières informations permettent de supposer que le modèle de série aura un empattement plus long que l'actuel (précisément pour accueillir le plus grand pack de batteries), ce qui devrait, entre autres, offrir plus d'espace pour les jambes des passagers arrière.

Concept Smart #5

Le nouvel intérieur

Le Concept #5 de smart n'est pas seulement un aperçu d'un nouveau modèle à venir dans les prochains mois, mais aussi l'occasion de dévoiler au monde l'intérieur de ses prochaines voitures.

Comme on peut le voir sur les photos publiées pour l'occasion, la prochaine smart sera équipée d'un nouveau système d'info-divertissement avec Intelligence Artificielle, composé de deux écrans rapprochés, l'un au centre et l'autre pour le passager avant, dotés de la technologie OLED et alimentés par la puce AMD V2000 haute performance, combinés à un écran d'ordinateur de bord beaucoup plus grand que celui que l'on trouve actuellement, par exemple, sur le modèle #1.

Concept Smart #5

Une autre nouveauté importante que l'on peut voir sur ces images sont les sièges équipés d'un airbag "innovant" à l'intérieur et garnis de matériaux respectueux de l'environnement, combinés à un nouveau toit en verre en forme de X (dont on ne sait pas s'il sera également conservé sur la voiture de série).

Pour en savoir plus sur la smart #5 définitive, il faudra attendre les prochains mois.