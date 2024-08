Nous sommes en 1955 et, soudain, une Chrysler "débarque" au salon de l'automobile de Turin. La Ghia Gilda est certainement l'un des concepts les plus extravagants jamais produits, dont les lignes restent encore aujourd'hui très futuristes.

À mi-chemin entre l'avion et la voiture, ce coupé équipé d'une véritable turbine en lieu et place d'un moteur est un hommage sur quatre roues au célèbre jet Bell X-1, premier avion à avoir franchi le mur du son en 1947.

La collaboration entre les États-Unis et l'Italie

Nées de la vision de Giovanni Savonuzzi, responsable du centre de style Ghia, les lignes de la voiture s'inspirent également des courbes de Rita Hayworth, la protagoniste du film "Gilda" de 1946.

Gooding Ghia Gilda Streamline X Coupé Concept (1955)

Conçu pour abriter une turbine à gaz futuriste capable de le propulser jusqu'à 225 km/h, une vitesse extraordinaire pour l'époque, le prototype naît en 1954, lorsque Savonuzzi est frappé par un modèle en argile sans roues sur le bureau de Virgil Exner, le directeur du design de Chrysler.

Ce modèle, qui, selon des témoins de l'époque, évoque davantage un hors-bord qu'une voiture, incarne l'idée d'aérodynamisme d'Exner. Mais ce qui a donné vie à la Gilda, c'est la collaboration entre la marque américaine et la Carrozzeria Ghia de Turin, qui ont réalisé ensemble le concept présenté en Italie un an plus tard.

L'héritage

Sa forme basse et ses ailerons arrière caractéristiques ont également eu une influence importante sur les modèles Ghia ultérieurs, tels que la Chrysler Dart et la Ferrari 410 Superamerica Coupé, et ont laissé leur empreinte sur des icônes telles que la Jaguar E-Type, la Lamborghini Miura et l'Alfa Romeo Spider Duetto.

Après sa présentation en Italie, la Guilde a été exposée au Henry Ford Museum de Dearborn, Michigan, en octobre 1955.

Gooding Ghia Gilda Streamline X Coupé Concept (1955)

En 2001, le collectionneur Scott Grundfor l'a achetée pour 125 000 dollars et l'a ramenée en Italie en 2009 pour participer au prestigieux Concorso d'Eleganza de Villa d'Este à Cernobbio, où son attrait intemporel a de nouveau attiré l'attention des passionnés et des connaisseurs plus d'un demi-siècle après ses débuts.

Elle est aujourd'hui exposée au Petersen Automotive Museum de Los Angeles, aux côtés de nombreux autres concepts et supercars incroyables qui ont marqué l'histoire de l'automobile.