Manhart Performance, initialement connu pour son travail sur des BMW, est devenu un préparateur plus ouvert ces dernières années. Cela est clairement évident dans leur dernier projet, une GR 550 basée sur la Toyota GR Supra. Cela est d'autant plus logique puisque sous cette carrosserie de Toyota se cache la technologie de la BMW Z4.

Cette GR 550 est équipée, de série, d'un moteur BMW B58 qui développe 340 ch. On le retrouve également dans d'autres modèles (M)40i de toute la gamme de modèles BMW, de la classe compacte à la classe de luxe et aux grands SUV.

La même motorisation ? Pas vraiment

Cependant, Manhart a considérablement modifié ce moteur pour atteindre une puissance impressionnante de 550 ch et un couple maximal de 770 Nm. Ceci a été réalisé grâce à un kit de performance turbo, une mise à niveau du turbo, un kit de radiateur avec tuyau de charge en aluminium et une admission en carbone. De plus, le logiciel a été optimisé, soit via une unité de contrôle supplémentaire MHtronik (420 CV), soit par un remappage ECU.

Un autre point fort de la Toyota est le système d'échappement en acier inoxydable Manhart, fabriqué par FI Exhaust. Ce système dispose d'une fonction clapet et de quatre sorties d'échappement noires de 100 mm. Pour un son puissant, ces sorties peuvent être combinées avec des descentes Manhart ou des descentes sport. Cependant, cette dernière option n'est pas approuvée par le TÜV et est uniquement destinée à l'exportation.

La GR 550 se refait une beauté

Manhart a également considérablement modifié le visuel de la GR 550. Le véhicule est équipé de jantes Concave One dans les tailles 9x20 et 10,5x20 pouces, la carrosserie est abaissée à l'aide de ressorts d'abaissement de H&R ou, en option, d'une suspension coilover fournie par le spécialiste KW.

De nos jours, les spoilers doivent généralement être traités avec prudence. Cependant, pour ce petit coupé japonais, un kit carrosserie est certainement approprié. Le vaste kit carrosserie en carbone, composé d'un spoiler avant, d'inserts de capot, de coques de rétroviseurs, de jupes latérales, d'un grand aileron arrière, d'un diffuseur et de caches pour les feux arrière, convient bien à la Supra.

Les traits agressifs et ses accents rouges complète l’aspect visuel. L'intérieur et le système de freinage de la GR 550 restent dans un état standard, mais peuvent être configurés individuellement si vous le souhaitez. Pour notre part, nous sommes séduits, et vous ?