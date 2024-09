Hormis ses grosses roues, cette Volkswagen Golf Mk2 ne paie pas de mine. Mais elle cache un groupe motopropulseur à transmission intégrale extrêmement puissant qui donnera du fil à retordre à la plupart des supercars.

Construite et pilotée par Kim Paetz, cette Golf cache un VR6 de 2,9 litres provenant d'une Volkswagen plus récente, hautement modifiée pour résister à la suralimentation d'un turbocompresseur BorgWarner EFR 9180. Selon Engine Swap Depot, ce moteur développe une puissance de 898 chevaux et un couple de 1000 Nm. Toute cette puissance est transmise aux roues par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses séquentielle à cinq rapports et d'un système moderne de transmission intégrale 4Motion VW.

La chaîne YouTube VeeDubRacing a réussi à capter une vidéo de la voiture de Paetz participant à l'événement L8Night du quart de mile qui s'est tenu le mois dernier au Lausitzring, juste à l'extérieur de Berlin. Nous pouvons y voir la voiture effectuer quelques runs sur le quart de mile, accompagnés d'excellents burnouts sur les quatre roues.

Paetz a réussi à obtenir un meilleur temps de 10,07 secondes à 239,31 km/h. Ce chiffre n'a rien à voir avec ceux des voitures modernes. Bien que ce chiffre ne soit pas comparable à celui de supercars modernes comme la Rimac Nevera ou la Porsche 911 Turbo S, il n'en reste pas moins incroyablement rapide. C'est encore plus impressionnant si l'on tient compte de la forme aérodynamique de la voiture et de son manque d'adhérence au départ. Avec un meilleur démarrage, nous parions que cette voiture pourrait approcher les 9 secondes pour couvrir le quart de mile.