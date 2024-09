Nous avons récemment vu un post sur X de Tamiya UK, nous informant que des pièces de voitures de course avaient été utilisées pour construire le modèle du Faucon Millenium pour le premier film Star Wars. Nous n'avions aucune idée du nombre de pièces utilisées. Une fois que l'on sait ce que l'on cherche, on ne peut s'empêcher de voir des blocs-cylindres, des tuyaux d'échappement, des transmissions et bien d'autres choses encore sur l'extérieur du vaisseau de Han Solo.

En tant que fans de voitures de course et de Star Wars, nous n'avons pas pu résister à l'envie de jeter un coup d'œil. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'est à un véritable parcours du combattant qui nous a fait rebondir de site en site, découvrant des milliers de pièces différentes utilisées pour le premier Falcon. Notre recherche nous a finalement conduits à la chaîne YouTube SquareModels et à la vidéo ci-dessous, qui retrace le processus de construction d'une réplique exacte du vaisseau, qui a duré des années. Elle répertorie plus de 2 000 pièces provenant de différents kits utilisés pour la construction originale, y compris une pléthore de pièces provenant de cinq voitures de course Tamiya à l'échelle 1:12.

Les éléments les plus visibles de la voiture se trouvent sur les côtés. Vous voyez ce qui ressemble à la moitié d'une transmission ? Il s'agit en fait de la moitié du moteur et du boîtier de transmission d'un kit de moteur rotatif Wankel, montés des deux côtés. Sur les extrémités à l'avant se trouvent des pièces de moteur d'une Ferrari 312B de Tamiya, facilement identifiables grâce aux douze cylindres qui se cachent à la vue de tout le monde.

À côté, sur les sections intérieures, se trouvent des pièces d'échappement et de châssis d'une Chevrolet 1957. Une partie du vaisseau comporte ce qui ressemble à la tête d'un moteur à quatre cylindres. Et ce n'est que la partie émergée d'un très gros iceberg.

Une longue (et ancienne) discussion sur les forums du RPF montre les emplacements et les photos d'autres pièces, dont beaucoup proviennent de véhicules et d'avions militaires, ainsi que de voitures. L'extérieur de l'emblématique vaisseau spatial est parsemé de canons de chars, de roues, de bandes de roulement, de trains d'atterrissage et de bien d'autres choses encore. Il n'est pas étonnant qu'il ait été le vaisseau le plus rapide et le plus résistant de la galaxie. Il était équipé de pièces de Ferrari et d'un blindage de char d'assaut. Et les composants du moteur rotatif expliquent pourquoi il tombait constamment en panne.

Le modèle de Falcon utilisé dans Star Wars : Un nouvel espoir (1977) mesurait 1,80 m, et il n'a été utilisé que pour ce film. Une version plus petite a été fabriquée pour L'Empire contre-attaque, et le design a été légèrement modifié par rapport à l'original. Maintenant que nous savons combien de pièces ont été empruntées à différents modèles de voitures pour sa construction, nous ne pouvons qu'essayer de les retrouver.