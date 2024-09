Mise à jour : Lors d'un échange avec un responsable de la communication d'Aston Martin, ce dernier a déclaré à Motor1 que la Valkyrie de Fernando Alonso ne serait pas tombée en panne. Ce dernier aurait en fait réceptionné la voiture, l'aurait conduite quelques minutes dans les rues de la Principauté de Monaco puis l'aurait fait remorquer.

L'image ne manquera pas de faire sourire, Fernando Alonso en panne à Monaco, alors que son Aston Martin Valkyrie vient de lui être livrée. La semaine dernière, le pilote de Formule 1 (Aston Martin) avait posté sur son compte Instagram plusieurs clichés de la livraison de sa nouvelle Hypercar, dans un célèbre hôtel de la principauté.

Ce dernier avait alors déclaré qu'il était plus qu'impatient de pouvoir enfin rouler avec cette incroyable création.

"Il est difficile de décrire avec des mots à quel point j’attendais ce jour avec impatience. M’asseoir au volant de ma propre Valkyrie, une voiture sur laquelle j’ai travaillé en étroite collaboration avec l’équipe Q by Aston Martin, est certainement un jour inoubliable. La Valkyrie est vraiment une F1 faite pour la route, avec tant de connaissances et de technologies tirées de toute l’expérience d’Aston Martin sur la piste, et j’ai hâte de pouvoir l'essayer."

Malheureusement pour le pilote espagnol, l'essai fut de courte durée puisqu'il a été contraint de garer son bolide sur le bas-côté d'une rue de Monaco (non loin de chez RM Motorsport).

L'Hypercar conçue et développée à Gaydon en Grande-Bretagne n'est pas une voiture comme les autres, ce qui la rend plutôt fragile sur le plan mécanique. Si la bête, équipée d'un groupe motopropulseur hybride V12 de 6,5 litres développe quelque 1 155 ch, est capable d'abattre le 0 à 100 km/h en moins 2,5 secondes, elle peut également se montrer très capricieuse.

Le double Champion du monde de Formule 1, résident à Monaco, a donc été contraint d'appeler une dépanneuse pour ramener son Aston Martin dans son garage. Toutefois, une chose est certaine, pilote pour Aston Martin en F1, il n'aura pas de mal à remettre d'aplomb sa nouvelle Hypercar.