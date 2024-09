Mercedes SLR, 458 Italia, Honda NSX ou encore McLaren Elva ; voici une petite liste des modèles d’exceptions appartenant au double champion de Formule 1, Fernando Alonso. Mais peu d’entre elles font le poids face au monstre que l’Espagnol vient de recevoir : l’Aston Martin Valkyrie.

Aston Martin Alonso a posé fièrement dans l'intérieur de sa Valkyrie, tout en Alcantara

C’est en effet le constructeur lui-même qui l’a offert à son pilote n°1, ce mercredi 4 septembre, à Monaco. Pour Alonso, ce fut un moment très spécial :

"Il est difficile de décrire avec des mots à quel point j’attendais ce jour avec impatience. M’asseoir au volant de ma propre Valkyrie, une voiture sur laquelle j’ai travaillé en étroite collaboration avec l’équipe Q by Aston Martin, est certainement un jour inoubliable. La Valkyrie est vraiment une F1 faite pour la route, avec tant de connaissances et de technologies tirées de toute l’expérience d’Aston Martin sur la piste, et j’ai hâte de pouvoir l'essayer."

Une Hypercar unique

Tout comme les autres voitures de sport d’Aston Martin, la Valkyrie a été conçue au Royaume-Uni, à Gaydon, le siège de la marque britannique. Une équipe complètement dédiée au modèle a construit les 150 exemplaires de l’Hypercar, chaque voiture ayant nécessité plus de 2000 heures de travail.

Côté performances, il est difficile de trouver mieux : le groupe motopropulseur hybride V12 de 6,5 litres développe quelque 1 155 ch et offre une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes. Mais cette Valkyrie se détache des autres à travers ses personnalisations. La voiture est peinte en vert satiné "Aston Martin Racing Green"avec des graphismes contrastés "AMR Satin Lime" sur mesure, qui soulignent les points forts aérodynamiques de l’Hypercar.

La fibre de carbone est omniprésente (même à l’intérieur), et le logo d'Alonso est également brodé sur les appuie-têtes avec le même fil AMR Lime. Autre détail, la pédale d’accélérateur en aluminium anodisé rouge est gravée du numéro "14", qui rend évidemment hommage au numéro de course de l’Espagnol, qu’il utilise depuis 2014, et avec lequel il est devenu champion du monde de karting en 1996.

Galerie: Aston Martin Valkyrie sur La Piste