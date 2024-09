Longueur : 4 705 mm

: 4 705 mm Largeur : 1 920 mm

: 1 920 mm Hauteur : 1 705 mm

: 1 705 mm Empattement : 2 900 mm

: 2 900 mm Coffre : jusqu'à 1 530 litres + 72 litres (frunk)

La Smart #5 est la plus grande voiture de la nouvelle famille de modèles du constructeur allemand, désormais détenu en partie par le groupe chinois Geely. Avec ses dimensions de segment D, c'est la plus grande Smart jamais conçue, avec des formes plutôt aiguës et carrées qui ne cachent pas l'espace généreux disponible pour les passagers et les bagages.

Découvrons dans cet article approfondi quelle est sa taille réelle, en rappelant que ses principaux concurrents sont des modèles comme le BMW iX3, qui se prépare à quitter le marché en attendant la nouvelle génération, ou la Volkswagen ID.4.

Smart #5, les dimensions

Les dimensions de la nouvelle Smart #5 font état d'une longueur de 4,71 mètres, tandis que la largeur et la hauteur sont respectivement de 1,92 mètre et 1,71 mètre. L'empattement est résolument généreux avec 2,90 mètres, une mesure du segment supérieur.

Smart #5 2024

Smart #5, habitabilité et compartiment à bagages

Comme on peut facilement le deviner au vu de la hauteur et de l'empattement, la nouvelle Smart dispose, du moins sur le papier, d'un intérieur plutôt spacieux pour les passagers avant et arrière.

Ceux qui se trouvent à l'arrière, en particulier, et selon la déclaration de la société elle-même, peuvent bénéficier d'une hauteur libre impressionnante de 1 060 mm, qui peut également être exploitée grâce à des sièges innovants dits « à gravité zéro » qui peuvent s'incliner jusqu'à 121 degrés.

Bien que le constructeur n'ait pas encore communiqué la capacité du compartiment à bagages en configuration 5 places, la nouvelle Smart #5 ne devrait pas non plus décevoir en termes de volume de chargement, avec un coffre d'une capacité maximale de 1 530 litres (en configuration deux places).

Smart #5 2024, le coffre

Outre le coffre arrière, le nouveau SUV Smart dispose également d'un second compartiment de 72 litres sous le capot avant, le « frunk », utile pour ranger les objets « sales » tels que les câbles de recharge.

Smart #5, des concurrents aux dimensions similaires

Comme nous l'avons dit, la gamme des rivales de la nouvelle Smart #5 est très large. Dans le segment D, en effet, on trouve des modèles électriques tels que la BMW iX3, la Volkswagen ID.4, la Skoda Enyaq et l'omniprésente Tesla Model Y : depuis des années, le modèle le plus vendu de la catégorie, chiffres à l'appui.

Tous ont des dimensions assez proches de celles du crossover allemand, avec des compartiments à bagages dont le volume varie toutefois en fonction des formes extérieures et de certaines solutions intérieures.