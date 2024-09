La Dongfeng Box est une voiture compacte à hayon d'environ 4 mètres de long, dotée de nombreuses technologies embarquées et de formes conçues pour maximiser l'espace intérieur pour les passagers avant et arrière. Elle fera ses débuts en Italie au Salone Auto Torino 2024, où elle sera présentée du 13 au 15 septembre, en même temps que d'autres voitures du groupe.

Une petite voiture spacieuse

La Dongfeng Box est l'une des nouveautés les plus importantes du groupe chinois, parmi les quatre qui produisent, vendent et exportent le plus de voitures dans l'est du pays. Il s'agit d'une petite voiture électrique à hayon de 4,03 mètres de long, 1,81 mètre de large et 1,57 mètre de haut. C'est le premier modèle construit sur la plateforme S3 de l'architecture Quantum de Dongfeng.

Dongfeng Box 2024

En la regardant de l'extérieur, on comprend tout de suite que les formes de la carrosserie, linéaires dans leurs proportions mais plutôt arrondies dans leurs lignes, avec des phares à deux niveaux comprenant une matrice de LED, un toit contrasté et une apparence générale plutôt moderne, ont été conçues pour maximiser l'espace intérieur.

Intérieur spacieux et luxueux

L'intérieur de la Dongfeng Box, en effet, comme nous l'avons déjà mentionné, en plus d'être revêtu de cuir texturé au diamant, a été conçu avec des formes arrondies mais simples et équipé d'un certain nombre de technologies que l'on trouve habituellement sur des voitures de segments supérieurs.

Il s'agit, par exemple, d'un éclairage d'ambiance à 32 couleurs et d'un grand écran tactile central de 12,8 pouces associé à un système de recharge sans fil ultrarapide de 50 W. Mais ce n'est pas tout. Les accessoires comprennent également le nouveau système Intelligent Imaging, qui fait évoluer le concept des caméras à 360 degrés pour fournir au conducteur des images panoramiques à 540 degrés.

Dongfeng Box 2024, l'intérieur

En parlant de mécanique, enfin, la nouvelle petite voiture chinoise est équipée d'un moteur électrique capable de générer jusqu'à 70 kW de puissance et 160 Nm de couple, pour une vitesse de pointe de 140 km/h.

Le tout est alimenté par une batterie dont la capacité n'a pas encore été précisée par le constructeur, mais capable de garantir une autonomie de 330 à 430 km et déjà compatible avec la technologie V2L.