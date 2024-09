Mercredi, Stellantis a annoncé qu'elle investissait 406 millions de dollars dans trois usines du Michigan. L'argent servira à préparer les installations à la production de véhicules électriques à batterie (BEV) et de leurs composants associés. Le constructeur automobile prévoit de construire des BEV parallèlement à leurs équivalents à moteur à combustion, alors qu'il navigue dans une industrie automobile en pleine mutation et qu'il est confronté à des questions sur son avenir aux États-Unis.

L'usine d'assemblage de Sterling Heights reçoit la majeure partie de l'investissement (235,5 millions de dollars), ce qui lui permettra de produire le Ram 1500 Rev électrique et le Ramcharger 1500 à plus grande autonomie. Il s'agira de la première usine américaine à construire un véhicule entièrement électrique. (La Dodge Charger Daytona entièrement électrique sera construite à Brampton, dans l'Ontario, juste à côté de Toronto). L'entreprise a installé un nouveau système de convoyage, de nouveaux processus d'automatisation pour les BEV et un rééquipement qui lui permettra de construire des pick-up à essence et à batterie sur la même ligne.

Près de 100 millions de dollars seront consacrés à la préparation de l'usine d'assemblage à la production de la Jeep Wagoneer électrique. Stellantis aura la possibilité d'assembler le véhicule électrique sur la même ligne que les modèles Wagoneer et Grand Wagoneer à combustion, ce qui devrait lui permettre d'adapter la production pour mieux construire les types de véhicules souhaités par les clients.

Matt McAlear, PDG de Dodge, a évoqué cette flexibilité le mois dernier à propos de la nouvelle Charger Daytona, qui repose sur la plateforme STLA Large dans laquelle Stellantis investit. La Dodge donnera naissance à des modèles à BEV et à combustion.

Le plus petit investissement, 73 millions de dollars, servira à améliorer l'usine de moteurs de Dundee du constructeur automobile. L'argent permettra de réoutiller l'usine pour construire des plateaux de batterie pour la plateforme STLA Frame plus tard cette année et des longerons avant et arrière pour l'architecture STLA Large en 2026. Stellantis construira ces composants ainsi que deux nouveaux moteurs à combustion, dont un nouveau quatre cylindres en ligne de 1,6 litre que l'entreprise pourrait utiliser pour ses futurs véhicules hybrides-électriques.

L'avenir est incertain, surtout pour les constructeurs automobiles. Des années avant la commercialisation d'un produit, des décisions vitales doivent être prises. Stellantis contrôle 14 marques après la fusion du Groupe PSA et de Fiat Chrysler Automobiles en 2021, et le plan de l'entreprise visant à donner à chacune d'entre elles une décennie pour prouver sa valeur reste en vigueur, même si les ventes diminuent et que la gamme s'amenuise aux États-Unis.