L'usine Stellantis de Córdoba, en Argentine, qui produit aujourd'hui la Fiat Cronos, recevra un investissement de 385 millions de dollars américains pour une nouvelle famille de modèles, un nouveau moteur et de nouveaux composants locaux. Présenté par Emanuele Cappellano, président de Stellantis Amérique du Sud, il s'agit de l'un des investissements les plus importants annoncés pour le pays en 2024.

43 Photos Motor1.com

En Argentine, Stellantis possède également l'usine d'El Palomar, qui produit actuellement les Peugeot 208 et 2008, mais cette investissement est spécifique à Córdoba. Avec cela, l'usine disposera d'un nouveau modèle qui, bien que non confirmé, devrait être le Fiat Titano et ses variantes de Peugeot et Ram (le projet KP1).

Plus d'emplois et de parité

Un nouveau moteur sera également fabriqué dans cette usine, tant pour un usage local que pour l'exportation, qui pourrait être le turbodiesel 2.2 utilisé par cette famille de voitures sur certains marchés et dans les véhicules utilitaires assemblés en Uruguay comme le Fiat Ducato. Des investissements seront également réalisés dans la chaîne d'approvisionnement, proche de l'usine, pour augmenter la quantité de composants locaux. Dans le même temps, le nombre d’emplois augmentera, dont la moitié, selon l’entreprise, seront réservés aux femmes.

Des changements sur la Fiat Cronos sont également attendus, principalement la mise à jour visuelle et sécuritaire de la berline. C'est l'un des modèles les plus vendus en Argentine et l'un des plus exportés au Brésil qui, selon Motor1.com Argentine, recevra quatre airbags et d'autres éléments technologiques pour être plus compétitif par rapport à la concurrence.