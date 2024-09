Le marché de l'automobile en Europe continue de perdre du terrain. Après un premier semestre plutôt bon (le semestre janvier-juin 2024 s'est achevé sur une croissance de 4,4 % par rapport à la même période en 2023), les immatriculations en Europe occidentale (UE+AELE+UK) ont chuté de 16,5 % en août par rapport à août 2023. Ce chiffre, comparé au niveau d'avant la crise déclenchée par la pandémie, est même de 29,6 %.

Si l'on considère l'Union européenne seule, c'est-à-dire l'Europe occidentale sans le Royaume-Uni, l'Islande, la Norvège et la Suisse, la situation est pire : -18,3 % par rapport à août 2023 et -32,2 % par rapport à août 2019. La principale cause de cet effondrement est la crise de la voiture électrique, qui n'a réussi à croître qu'au Royaume-Uni.

Parmi les groupes automobiles, il faut toutefois noter la bonne performance de Volvo (+36,7%) qui, malgré la crise de la voiture électrique, est allé à contre-courant en août avec l'EX30.

Parts de marché par carburant

En Europe occidentale, les immatriculations de voitures électriques ont chuté de 36 % en août, tandis que dans la seule Union européenne, la contraction a été de 43,9 %, avec des baisses de 68,8 % en Allemagne, 40,9 % en Italie, 33,1 % en France et 24,8 % en Espagne.

L'autre baisse la plus importante, toujours en Europe occidentale (UE+AELE+UK), concerne les voitures diesel, qui ont perdu 26,3 %, suivies par les voitures hybrides rechargeables (-22,1 %) et les voitures à essence (-17,7 %). Seules les voitures hybrides continuent de tirer leur épingle du jeu (+8,3 %).

Qui a augmenté et qui a diminué

Nous détaillons ci-dessous l'équilibre entre les principaux groupes automobiles en août dans la région UE+EFTA+UK. Volvo, comme prévu, est allé à contre-courant, principalement grâce à l'EX30; Honda a également fait bonne figure (+20,6 %).