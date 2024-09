Le groupe LEGO et la Formule 1 ont annoncé un nouveau partenariat à long terme visant à rapprocher davantage de fans de LEGO du monde de la Formule 1 et à réunir deux bases de fans passionnés.

Le nouveau partenariat débutera en 2025 avec une activation dédiée de la zone des fans lors du Grand Prix et une gamme de contenus attrayants pour les fans et les familles sur les plateformes numériques du Groupe LEGO. Les données montrent que la F1 a connu une augmentation considérable de sa base de jeunes fans au cours des dernières années. Plus de quatre millions de jeunes âgés de 8 à 12 ans dans l'UE et aux États-Unis suivent activement la F1, tandis que 40 % des adeptes de la Formule 1 sur Instagram ont moins de 25 ans.

Un portefeuille diversifié de nouveaux produits LEGO recréera des équipes de Formule 1 avec des briques LEGO et de ce fait, plaira aux petits et grands de F1 et aux amateurs de LEGO. La nouvelle gamme de produits comprendra LEGO DUPLO pour les enfants d'âge préscolaire et différents ensembles pour les enfants, les adolescents et les constructeurs adultes de tous âges.

Les événements de 2025 viseront à rapprocher les fans de Formule 1 de l'innovation, de la technologie et de l'ingénierie à travers le monde amusant des briques LEGO. Tout au long de la saison, des événements dédiés seront organisés dans la fan zone et des produits dérivés mettront en valeur l'ingénierie et l'héritage technique du sport.

Les fans auront l'occasion de plonger dans le grand frisson des courses à grande vitesse en reconstruisant des moments passionnants et des icônes de la piste de course, de la zone des stands et des garages sous forme de briques LEGO. Ils auront ainsi l'occasion de prendre place dans le siège du pilote et de découvrir les complexités du sport automobile d'élite d'une toute nouvelle manière.

Alors, vous laisserez-vous tenter par ces nouvelles constructions ? Rendez-vous en 2025 !