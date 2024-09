"Comment NIO pourrait supporter les dépenses d'une usine si Audi ne le peut pas ?" Avec cette phrase, les rumeurs selon lesquelles le constructeur chinois était sur le point de reprendre l'usine de Vorst en Belgique, où l'Audi Q8 e-tron est actuellement produite, mais qui est sur le point d'être désaffectée par le constructeur allemand, se sont éteintes après un peu plus de 24 heures. Les mots ont été prononcés par William Li, PDG de NIO.

L'usine emploie environ 3 000 travailleurs, qui ont récemment protesté contre la fermeture de l'usine.

Des Chinois en Europe

Pas d'usine européenne pour NIO donc, ce qui aurait permis à la marque chinoise d'éviter les droits de douane imposés par Pékin sur les voitures électriques, sur lesquels l'Europe se prononcera bientôt. Ce que d'autres constructeurs de l'Est envisagent de faire, comme BYD, qui travaille à l'ouverture d'une usine en Hongrie.

Onvo L60

Pour l'instant, NIO se concentre sur le lancement de sa nouvelle sous-marque Onvo, qui vient d'être dévoilée en Chine avec le L60, un SUV coupé électrique de taille moyenne prêt à concurrencer le modèle Y de Tesla. Les livraisons nationales débuteront le 28 septembre, avec des prix commençant à 49 900 yuans (environ 19 000 euros). La liste des prix est particulièrement agressive, surtout si l'on considère les spécifications de la voiture : une batterie de base de 60 kWh de 800 volts pour 555 km d'autonomie, tandis que la plus puissante monte des batteries de 85 kWh promettant une autonomie maximale de 730 km. En termes de motorisation, on trouve soit la propulsion arrière de 326 ch, soit la transmission intégrale de 462 ch.

Le problème de l'usine

En ce qui concerne Audi et les travailleurs de l'usine de Vorst, il n'y a donc rien de nouveau. L'usine belge pourrait ne pas être la seule usine du groupe Volkswagen à fermer ses portes : à Wolfsburg, on traverse une période compliquée et, après la rupture avec les syndicats à partir de la mi-2025, les licenciements et les fermetures pourraient commencer.