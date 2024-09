Le groupe Volkswagen doit fermer des usines et ce sont les Chinois, très intéressés par la production en Europe pour contourner les taxes sur les voitures importées de Chine, qui pourraient les racheter. Lundi 23 septembre, le groupe allemand recevra une offre de reprise de la part de NIO, qui souhaite acheter l'usine d'Audi située dans la ville belge de Vorst, près de Bruxelles.

La nouvelle a été révélée par l'agence de presse belge De Tijd, selon laquelle une délégation de NIO a visité l'usine ces dernières semaines pour évaluer l'achat.

Fin de la Q8 e-tron

Le groupe Volkswagen avait déjà décidé de ne plus produire d'Audi à Vorst (la Q8 e-tron sera la dernière) et 2 910 emplois sont en jeu. Depuis le début du mois de septembre, plusieurs manifestations ont eu lieu à l'usine pour protester contre la fermeture du site. L'usine Audi de Bruxelles a d'ailleurs été la première du constructeur allemand à être déclarée "Carbon Zero".

L'usine Audi en Belgique

NIO, qui vise l'Europe ainsi que d'autres géants chinois, pourrait donc utiliser ces lignes d'assemblage. Ses voitures (également sous les marques ONVO et FireFly) sont actuellement en vente en Norvège, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède et au Danemark, et cette acquisition, si elle se concrétise, pourrait faire ses débuts en Belgique.

Le vote du 25 septembre

Le vote de l'UE sur les droits de douane, prévu pour le 25 septembre, constituera un tournant tout aussi décisif. En juin, NIO a exprimé son opposition aux droits de douane européens supplémentaires, tout en confirmant son vif intérêt pour la vente de voitures en Europe. Le constructeur automobile chinois est actuellement soumis à un taux d'imposition de 20,8 %, en plus de la taxe initiale de 10 %.