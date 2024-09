Dongfeng est un nom que l'on entend de plus en plus souvent. Nous connaissons la marque depuis quelques années déjà, mais c'est maintenant que l'entreprise chinoise fait son apparition en Europe. La gamme de produits est large et comprend différentes technologies et marques. Certaines voitures sont déjà en vente et d'autres sont sur le point d'être lancées.

Dongfeng est également l'un des géants chinois intéressés par la production en Europe et ses voitures pourraient bientôt être assemblées en Italie. Il est donc intéressant de mieux connaître cette entreprise, les voitures qu'elle produit et ses projets d'avenir (dans les trois prochaines années, le groupe investira plus de 14 milliards de dollars dans la recherche et le développement pour offrir à ses clients 18 voitures et 22 véhicules commerciaux).

Dongfeng, profil de l'entreprise et marques

Dongfeng Motor Corporation est une entreprise publique dont le siège se trouve à Wuhan, en Chine, et qui est issue du Second Automobile Works (appelé Erqi), fondé en 1969. C'est l'un des géants chinois de l'automobile qui connaît une croissance rapide, non seulement dans son propre pays (il fait partie du top 4 avec Chang'an Motors, FAW Group et SAIC Motor), mais aussi dans le monde entier : en 2023, il a vendu 2,42 millions de véhicules, générant un chiffre d'affaires de plus de 52 milliards d'euros.

Il existe plusieurs marques au sein de l'entreprise. La principale est Dongfeng Passenger Vehicles, suivie de la marque de NEV (véhicules à énergie nouvelle) haut de gamme Voyah et de la marque de NEV tout-terrain de luxe Mhero. Pour toutes ces marques, la mission de l'entreprise est résumée par l'affirmation « Drive your dreams » (Conduisez vos rêves).

Il convient également de mentionner la marque Forthing, créée en Chine par Dongfeng Liuzhou Motor, une filiale de Dongfeng Motor Group. DFSK, quant à lui, est l'acronyme de Dongfeng Sokon Automobile, un constructeur automobile chinois fondé en 2003 sous la forme d'une coentreprise 50/50 entre les constructeurs Dongfeng Motor et Chongqing Sokon Industrial Group.

Dongfeng, qui peut produire en Italie, a également collaboré avec plus de 10 fabricants internationaux de véhicules et de composants, dont Honda, Nissan, Peugeot et Citroën, et exporte ses produits dans plus de 100 pays.

Dongfeng, les technologies

L'offre du groupe est très large et comprend différents types de véhicules, des berlines aux SUV, en passant par les monospaces et les véhicules commerciaux, qui offrent à leur tour une gamme complète de produits, notamment des camions lourds, moyens, légers et miniatures, des autobus, différents types de pick-up et des véhicules spécialement équipés.

Il y a trois plateformes pour les voitures :

Plate-forme modulaire DSMA pour les moteurs à combustion interne et les moteurs hybrides : elle se caractérise par une puissance Mach spécifique aux moteurs hybrides, un faible coût et un degré élevé d'interchangeabilité.

Architecture quantique pour les nouvelles énergies : moteur électrique à haut rendement ; pompe à chaleur intégrée pour le refroidissement et le chauffage ; conception légère ; faible traînée.

Plate-forme MORA haute performance pour NEV off-road : châssis off-road entièrement contrôlé électroniquement ; systèmes d'assistance off-road intelligents ; acier ultra-résistant ; châssis intégré avec barres longitudinales moulées à haute pression.

Dongfeng propose plusieurs types de propulsion pour les véhicules à usage unique : hybride-électrique (HEV), hybride rechargeable (PHEV) et bicarburation au méthane (CNG) ; il a également progressé dans le domaine des batteries à l'état solide, atteignant une densité de puissance de 400 Wh/kg. Selon le groupe, la densité de 600 Wh/kg sera bientôt dépassée et la technologie avancée des batteries CTC sera adoptée. Les batteries à l'état solide de Dongfeng font actuellement l'objet d'essais de démonstration à grande échelle sur route, avec des essais opérationnels dépassant 1,6 million de kilomètres.

Enfin, Dongfeng est la première entreprise automobile à mener des recherches et des applications sur les piles à combustible en Chine.

Dongefeng, les voitures

Les voitures Dongfeng qui peuvent déjà être achetées en Europe (mais pas dans tous les pays) sont diverses, par exemple : Forthing Friday, Forthing U-Tour, Voyah Dream et Voyah Free. Au Salon de l'automobile de Turin, qui s'est déroulé dans la ville italienne ces derniers jours (13-15 septembre), la Dongfeng Box et la Voyah Courage ont été dévoilées ; toutes deux seront commercialisées dans le courant de l'année et les prix seront bientôt annoncés (pour l'instant, nous savons que la Box devrait être vendue aux alentours de 23 000 euros dans la version optionnelle complète).

Dongfeng Box

La Dongfeng Box est une petite voiture électrique à hayon (4,03 mètres de long, 1,81 mètre de large et 1,57 mètre de haut). Il s'agit du premier modèle construit sur la plateforme S3 de l'architecture Quantum de Dongfeng. Il promet une autonomie de 330 à 430 km et une recharge ultrarapide en 30 minutes. Elle sera commercialisée d'ici la fin de l'année 2024 à un prix d'environ 23 000 euros dans la version optionnelle complète.

Dongfeng 007

La Dongfeng 007 est une grande berline, très aérodynamique et aux allures de coupé (coefficient de traînée de 0,209 Cd), qui mesure un peu moins de 5 mètres de long et a remporté le Red Dot Product Design Award 2024. De plus amples informations seront communiquées ultérieurement.

Dongfeng Dongfeng 007

Dongfeng 008

La nouvelle 008 sera dévoilée en octobre au salon de l'automobile de Paris. Il s'agira de la deuxième voiture de la marque créée par Dongfeng Aeolus pour se concentrer sur les véhicules à énergie nouvelle (NEV).

Dongfeng Dongfeng 008

Dongfeng Huge

Le Dongfeng Huge est un SUV hybride de 4,72 mètres de long, 1,91 mètre de large et 1,70 mètre de haut. Étant donné le grand intérêt que suscite ce type de voiture en Europe, il est très probable qu'elle arrivera également dans notre pays.

Dongfeng Dongfeng Huge

Dongfeng Mage

Le Dongfeng Mage est un SUV compact équipé d'un moteur Dongfeng Mach Power 1,5T de 150 kW et d'un couple maximal de 305 Nm, d'une boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports et d'un système de suspension à quatre roues indépendantes. Il sera très probablement vendu en Europe.

Dongfeng Dongfeng Mage

Dongfeng Shine

La Dongfeng Shine est une voiture de sport équipée d'un moteur à essence 1,5T Mach Power turbocompressé à injection directe (puissance maximale de 145 kW et couple maximal de 300 Nm), couplé à une boîte de vitesses à double embrayage à 6 rapports. La vitesse maximale est de 200 km/h.

Dongfeng Dongfeng Shine

Mhero 1

Le Mhero 1 est le premier véhicule tout-terrain de luxe de la marque lancé par Dongfeng en 2022 (la plateforme est le MORA tout-terrain). Conçu pour concurrencer le Hummer électrique, le Mhero 1 est doté de quatre moteurs d'une puissance maximale de 800 kW et d'un couple maximal de 1 400 Nm. Il est capable de passer de l'arrêt à 100 km/h en 4,2 secondes.

Dongfeng Mhero 1

Voyah Courage

Voyah Courage est un SUV électrique de taille moyenne doté de nombreuses technologies embarquées (les options incluent un système de conduite assistée de niveau 2). Il sera commercialisé d'ici la fin de l'année 2024 à un prix qui sera annoncé ultérieurement.

Dongfeng Voyah Courage

Voyah Free

Le Voyah Free est un SUV électrique de 4,9 mètres de long, 1,9 mètre de large et 1,6 mètre de haut, avec un empattement de 2,9 mètres. Le compartiment arrière a une capacité de chargement de 560 litres, qui peut être portée à 1 320 litres en rabattant les dossiers de la banquette arrière. Il peut déjà être commandé en Italie.

Dongfeng Voyah Free

Voyah Dream

Le Voyah Dream est un monospace électrique de luxe pouvant accueillir jusqu'à sept personnes. D'une longueur de 5,31 mètres et d'un empattement de 3,2 mètres, il est équipé d'un groupe motopropulseur à double moteur en deux variantes de batterie, avec une autonomie pouvant atteindre 750 km dans le cycle d'homologation chinois.

Dongfeng Voyah Dream

Voyah Passion

La Voyah Passion est une berline électrique et hybride rechargeable de 5,08 mètres de long qui, dans sa version EV, dispose de deux moteurs d'une puissance totale de 510 ch, d'une transmission intégrale, d'une accélération de 0 à 100 en 3,8 secondes et d'une autonomie de 730 km. La version hybride rechargeable dispose en outre d'un moteur à essence 1,5 pour une puissance totale de 530 ch et une autonomie électrique de 262 km.

Dongfeng Voyah Passion

Dongfeng, recherche et développement

Dongfeng possède quatre centres de recherche et de développement (trois en Chine, à Wuhan, Xiangyang et Shanghai, et un en Suède, à Trorhatan), qui emploient actuellement plus de 14 000 personnes. Elle détient plus de 6 000 brevets dans le secteur automobile et 65 groupes de brevets de grande valeur dans les domaines les plus importants de l'industrie, y compris les nouvelles énergies et la connectivité intelligente.

Au cours des deux prochaines années, des centres de recherche spécialisés dans les logiciels seront créés à Pékin, Guangzhou, Shanghai et dans d'autres villes. Dans le domaine du stylisme et du design, plus de 50 millions de dollars seront investis dans la construction d'un centre spécialisé de classe mondiale, ainsi que dans plusieurs centres de design en Europe et au Japon.