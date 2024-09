L'industrie européenne des batteries traverse une période difficile. De nombreux fabricants revoient leurs plans pour passer à l'électricité, tant en termes de production de voitures que de production de cellules et d'accumulateurs. La cause en est la baisse générale de la demande de voitures non polluantes qui caractérise le marché.

Volkswagen, Stellantis et Mercedes ont déjà revu à la baisse leur stratégie en faveur de la transition écologique, et les entreprises associées PowerCo et ACC ont freiné la construction de nouvelles Gigafactories dans le monde.

Même Volvo, l'une des marques les plus convaincues que l'électrique pur est le meilleur choix pour l'avenir, a récemment déclaré qu'elle ne vendrait que des voitures à batterie en 2030, mais avec la mise en garde suivante : « à condition que nous ayons les conditions commerciales pour le faire ».

Northvolt arrête la production

Dans ce panorama, l'une des entreprises en difficulté est Northvolt, la plus grande entreprise européenne de fabrication de batteries, qui doit trouver un moyen de maîtriser ses coûts et de redresser sa situation financière. Northvolt, qui a conclu de nombreux partenariats avec les constructeurs européens susmentionnés (Volvo et Volkswagen surtout), a commencé à dire il y a quelques semaines qu'elle était obligée de procéder à une réorganisation interne majeure pour remettre de l'ordre dans ses comptes.

Elle a fait savoir aujourd'hui qu'elle allait suspendre la production dans sa plus grande usine, Northvolt Ett Upstream 1, située à Skelleftea (en Suède), et procéder à des licenciements (dont elle n'a pas précisé le nombre). En outre, elle se mettra à la recherche de nouveaux partenaires pour gérer les usines situées en Pologne et vendra un site en Suède destiné à la production de matériel cathodique.

Cependant, Northvolt a fait savoir que les usines suédoises appartenant à NOVO (l'entreprise commune avec Volvo) et celles de Northvolt Drei en Allemagne et de Northvolt Sex au Canada continueront à fonctionner normalement pour le moment.

Entre reports et renoncements

Il était clair depuis un certain temps que Northvolt naviguait en eaux troubles. Déjà, en ce qui concerne l'introduction en bourse, la société avait décidé de reporter toute décision à l'avenir, en attendant des moments plus favorables pour faire son entrée en bourse. Et puis il y a eu l'annonce de la fermeture du centre de R&D en Californie.

Mais ce n'est pas tout. L'entreprise suédoise a également dû faire face à des difficultés pour augmenter les volumes de production, ce qui a posé de nombreux problèmes. C'est précisément l'incapacité à respecter les délais de livraison qui a poussé BMW à annuler une commande de cellules d'une valeur de 2 milliards d'euros. L'accord entre l'entreprise suédoise et le constructeur munichois avait été signé en juillet 2020 et devait garantir des composants pour la construction de batteries pour l'iX et l'i4.