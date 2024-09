Le groupe Dongfeng Motor Corporation lève le voile sur le Voyah Courage, un nouveau SUV électrique de taille moyenne doté de nombreuses technologies embarquées et d'un design extérieur plutôt aérodynamique.

L'entreprise n'a pas encore dévoilé toutes les caractéristiques techniques et mécaniques, mais la voiture pourra être vue en direct pour la première fois au salon de l'automobile de Turin, qui se tiendra du 13 au 15 septembre 2024. Découvrons-le.

Un extérieur très aérodynamique

En commençant comme toujours par l'extérieur, les designers chinois du groupe Dongfeng ont utilisé toute l'expérience acquise dans le développement des autres voitures de la société pour donner forme et vie à ce nouveau crossover.

En effet, l'avant se caractérise avant tout par une calandre éclairée et, selon l'entreprise, interactive, associée à des projecteurs full LED à deux niveaux et à des pare-chocs aux formes arrondies et biseautées. Un style qui a également été repris sur les côtés, avec un toit suspendu bicolore associé à un arrière arrondi et à des phares OLED de nouvelle génération.

Dongfeng Voyah Courage 2024

Un intérieur technologique

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'habitacle du Voyah Courage est doté d'un contenu technologique intéressant. Bien que la société n'ait pas divulgué de photos spécifiques, les premières caractéristiques publiées nous permettent de lire que le tableau de bord, par exemple, dispose d'un système d'éclairage ambiant de 128 couleurs qui peut être contrôlé via un système d'infodivertissement avec un écran OLED dans lequel, bien sûr, les nouveaux Apple CarPlay et Android Auto sont de série.

Mais ce n'est pas tout. En parlant d'équipement technologique, en fait, la société a déjà annoncé que les accessoires du nouveau SUV comprennent également un système de conduite assistée de niveau 2 et des sièges climatisés et massant fabriqués à partir de matériaux recyclés conformément à la certification OEKO-TEX Standard 100 de l'UE.

Mécanique de haut niveau

Comme nous l'avons mentionné, la société n'a pas encore communiqué toutes les informations techniques sur le groupe motopropulseur et les autres caractéristiques à ce stade précoce, se concentrant uniquement sur la suspension et la recharge.

Selon Dongfeng, la nouvelle Voyah Courage est équipée d'un nouveau système CDC (Continuous Damping Control), un système de suspension adaptatif innovant qui fonctionne en permanence pour offrir le plus grand confort possible dans toutes les situations.

Dongfeng Voyah Courage 2024

En ce qui concerne la recharge, la capacité de la batterie de la voiture, qui n'a pas encore été précisée, est capable d'obtenir de l'énergie à une puissance maximale de 200 kW en courant continu et de la restituer au monde extérieur, grâce à la technologie V2L, à une puissance maximale de 6 kW en courant alternatif.

La voiture a déjà reçu cinq étoiles aux tests de sécurité EuroNCAP, mais il faudra attendre son arrivée sur le marché européen, qui devrait avoir lieu début 2025 avec sa voiture sœur Dongfeng Box, pour en savoir plus.