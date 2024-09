Depuis aujourd'hui, une nouvelle berline électrique est en vente en Chine : la Jiyue 07 de Baidu et Geely. La plateforme est en fait la SEA de Geely, la même plateforme utilisée par tous les modèles Zeekr ainsi que les modèles Polestar 4 et Volvo EX.

Jiyue, rappelons-le, est la marque créée par Baidu et Geely (anciennement connue sous le nom de Jidu Auto), détenue à 65% par Geely, et dont le seul autre véhicule commercialisé à ce jour est le SUV 01. La Jiyue 07 a été dévoilée en avril au Salon de Pékin et est désormais proposée à partir de 215 900 yuans (environ 27 400 euros au taux de change actuel, mais nous ne savons pas encore si elle arrivera en Europe).

Design chinois original

La marque Jiyue est très soucieuse du design et a été récompensée par le Red Dot et l'iF. La 07, dont les lignes sont acérées et dont le coefficient de traînée n'est que de 0,198 Cd, a un avant qui, contrairement à beaucoup d'autres voitures, est particulièrement « fermé » : il n'y a qu'une prise d'air trapézoïdale à la base de l'aile.

Jiyue 07, coefficient de résistance 0,198 Cd

La signature lumineuse est représentée par une bande de LED reliant les deux groupes de phares, et un autre élément distinctif est constitué par les poignées de porte qui sont remplacées par des boutons d'ouverture et de fermeture situés sur les montants B et C.

Jiyue Jiyue 07 Jiyue 07, l'arrière

Derrière, on trouve des feux arrière ISD intelligents et un aileron arrière qui se soulève automatiquement lorsque la vitesse dépasse 95 km/h.

La technologie avant tout

La Jiyue 07 mesure 4,95 mètres de long (plus qu'une Tesla Model 3, qui mesure 4,72 mètres), 1,99 mètre de large, 1,48 mètre de haut et un empattement de 3,01 mètres, ce qui garantit beaucoup d'espace à bord. L'habitacle de la Jiyue 07 véhicule une image très technologique, avec son volant à joug et son écran 6K de 35,6 pouces.

L'écran, qui s'étend du côté conducteur au côté passager, peut être configuré comme un plein écran, un double écran ou un triple écran, et il y a également un petit écran à l'arrière de la console centrale qui peut être utilisé par les passagers arrière.

Jiyue 07, le tableau de bord

Le Jiyue 07 propose la version 2.0 d'Apollo Self Driving (ASD), le système de conduite intelligente haut de gamme de l'unité Apollo de Baidu. Pour l'utiliser, un abonnement mensuel de 599 yuans (environ 76 euros au taux de change actuel) est nécessaire, mais il est gratuit pendant les trois premiers mois. Il est également possible, mais l'offre est limitée, de l'acheter définitivement pour 4 999 yuans (environ 635 euros), le prix d'achat s'élevant alors à 29 900 yuans (3 800 euros).

Plus de 800 km en électrique

Jiyue propose des versions à architecture 400 volts avec un seul moteur de 200 kW, tandis que pour les AWD avec un deuxième moteur de 200 kW, le chiffre passe à 800 volts.

Les versions les moins chères utilisent une batterie lithium-phosphate de fer de 71,4 kWh, qui suffit pour une autonomie CLTC de 660 km ; celles qui ont des spécifications plus élevées ont une batterie nickel-manganèse-cobalt (NMC) de 100 kWh, qui donne à la version à moteur unique une autonomie de 880 km, tandis que l'autonomie promise pour la version à deux moteurs est de 770 km. Pour l'instant, la société mère Geely n'a pas fourni d'informations sur les temps de charge.