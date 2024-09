L'ADAC a testé au total 28 pneus d'hiver, dont 16 pour les SUV - il y a ici de grandes différences dans les résultats : trois bons pneus à recommander, mais aussi trois pneus présentant des défauts. Les plus grandes différences se situent au niveau des distances de freinage sur chaussée humide et du poids.

Un bon pneu d'hiver ne fait pas seulement ses preuves sur la glace et la neige, il fait preuve d'adhérence dans les virages sur chaussée sèche et mouillée et a des distances de freinage courtes, il affiche également un kilométrage élevé et un poids faible.

Les trois leaders dans la dimension 215/55 R 17 V du test actuel des pneus hiver de l'ADAC sont : Goodyear UltraGrip Performance 3, Dunlop Winter Sport 5 et Vredestein Wintrac Pro. Les deux premiers répondent à toutes ces exigences, mais le Vredestein manque de peu une bonne note pour le kilométrage. Dans l'ensemble, les trois pneus obtiennent toutefois une bonne note globale.

Les performances médiocres des trois derniers de la classe dans cette dimension, Triangle WinterX TW401, Kenda Wintergen2 KR501 et Davanti Wintoura +, sont toutefois effrayantes. Triangle et Davanti ne fournissent même plus une performance suffisante sur chaussée mouillée. Le Kenda ne dépasse pas la note suffisante sur chaussée sèche, tout en étant dévalorisé en raison de son poids élevé.

Les différences sont énormes : le modèle de pneu le plus léger pèse 8,8 kg (Goodyear), le plus lourd 12,4 kg (Kenda) plus de 3,5 kg de plus par pneu. Pour un jeu de pneus complet, la différence est donc de plus de 14 kg. Cela consomme plus de carburant et nuit à l'environnement en raison de l'utilisation plus importante de matériaux. Ces deux éléments entraînent une dévaluation.

Les pneus obtiennent également des résultats très différents lors du freinage sur l'asphalte mouillé à partir d'une vitesse de 80 km/h : alors que les modèles de Pirelli, Firestone, Continental et Dunlop ont tous besoin de moins de 35 mètres pour s'arrêter, Kenda, Triangle et Davanti ont besoin pour cela d'environ 7 mètres de plus - plus d'une longueur de voiture. Cela peut être catastrophique en cas d'accident.

Les douze pneus d'hiver de la dimension 205/55 R16 présentent peu d'anomalies dans le test, les notes sont réparties de manière presque égale entre bon, satisfaisant et suffisant. Les modèles Continental WinterContact TS 870, Goodyear UltraGrip Performance 3 et Michelin Alpin 6 affichent des performances de pointe, le Continental marquant surtout des points en matière de sécurité de conduite et le Michelin obtenant des notes de pointe en matière de bilan écologique en raison de son kilométrage élevé et de son abrasion extrêmement faible.

Ainsi, avec un kilométrage de 53 200 km, Michelin, le meilleur dans cette discipline, dépasse de loin le modèle de Vredestein, le plus mauvais avec 33 400 km. La lanterne rouge et le seul pneu à avoir obtenu la mention « insuffisant » dans cette dimension est le Winrun Winter-max A1 WR22, car il n'offre pratiquement pas d'adhérence sur chaussée mouillée et peut donc constituer un risque pour la sécurité.

L'ADAC conseille de ne pas se fier à l'étiquette du pneu lors de l'achat - les tests de l'ADAC montrent que l'étiquette ne doit pas refléter la performance globale sur chaussée humide. Cela ne comprend pas seulement la distance de freinage, mais aussi, par exemple, le comportement en virage, la stabilité de conduite et le comportement en cas d'aquaplaning.

Lors de l'achat, les consommateurs devraient également veiller à ce que les quatre pneus aient si possible la même date de production et donc le même niveau technique. Les acheteurs devraient éviter les pneus de plus de trois ans. Les modèles de pneus les plus récents possibles garantissent également l'état actuel de la technique.