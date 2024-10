Les années 1960 représentent un tournant pour Mazda. C'est à cette époque que le constructeur japonais présente la Cosmo Sport 110S, son premier modèle équipé du moteur rotatif Wankel, une véritable révolution pour l'époque qui deviendra une marque de fabrique de la firme d'Hiroshima.

Après le premier Cosmo Sport 110S livré en 1967, la marque décide d'élargir sa gamme en anticipant l'arrivée d'un autre modèle avec le concept RX-85, qui donnera naissance à la R100.

Du concept au modèle de série en 12 mois

Présenté en 1967, la RX-85 préfigure en tout point ce que sera le modèle de série lancé à peine un an plus tard. Long de 3,83 m, large de 1,48 m et haut de 1,34 m, ce petit coupé est équipé d'un moteur Wankel à deux rotors capable de développer 100 ch à 7 000 tr/min. Peu après, en juillet 1968, Mazda lance la Familia Rotary, disponible en version coupé deux portes et berline quatre portes.

La voiture est équipée d'un moteur rotatif de 982 cm3, tandis que la version coupé est vendue hors du Japon sous le nom de R100, en référence à la puissance de son moteur de 100 ch. La R100 présente un design unique à l'avant, avec un capot pointu, une calandre et un pare-chocs plus proéminents. À l'arrière, les deux blocs optiques ronds sont devenus pendant un certain temps une caractéristique distinctive des Mazda à moteur rotatif.

Les mérites du moteur rotatif

Au Japon, l'installation du moteur rotatif permettait aux acheteurs d'économiser sur la taxe de circulation, car s'ils achetaient une voiture plus puissante que celles dotées d'un moteur en ligne classique, ils n'avaient pas à payer la taxe plus élevée réservée aux moteurs d'une cylindrée supérieure à 1 litre.

En 1973, Mazda remplace le moteur 10A par le 12A afin d'améliorer la fiabilité et la consommation de carburant, mais ce changement fait perdre à la voiture son avantage fiscal au Japon, ce qui conduit à la décision d'arrêter la production en 1975.

À la même époque, le successeur de la RX-85, la R100, fut l'une des premières Mazda importées aux États-Unis, où elle fut vendue en 1971 et 1972. Cependant, en raison de la réglementation américaine, elle a été distribuée en Amérique du Nord avec des phares ronds, au lieu des phares rectangulaires que l'on trouvait sur les autres marchés.

Comme la Cosmo Sport 110 S, la R100 n'a marqué que le début du partenariat historique de Mazda avec les moteurs Wankel, qui s'est poursuivi dans les années suivantes avec de nombreux modèles, dont la populaire voiture de sport RX-7.