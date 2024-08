Nous l'avons vu pour la première fois au Salon automobile de Pékin en avril dernier, et nous savons désormais qu’elle sera vendu en Chine et en Europe. Il s'agit de la Mazda EZ-6, une berline (également) électrique qui représente une sorte d'héritière indirecte de la Mazda6, retirée du marché italien fin 2022, et fruit de la collaboration avec la société chinoise Changan.

Après avoir présenté le modèle en Chine, lors d'un événement organisé au Japon, la marque a confirmé que la voiture sera également vendue sur le Vieux Continent à partir de cet automne.

Style Mazda, intérieur Changan

L'EZ-6 est basée sur la Changan Deepal SL03, mais son style reflète pleinement le design caractéristique de la marque japonaise. La Mazda mesure 4,92 mètres de longueur, 1,89 mètre de largeur et 1,48 mètre de hauteur, ce qui la rend légèrement plus grande que la Mazda6 précédente.

Mazda EZ-6

Le modèle présenté à Pékin était doté de rouesa de 19 pouces, d'un grand toit panoramique en verre et d'un intérieur plutôt raffiné, bien que différent de toutes les autres Mazda.

Selon ce que les marques ont déclaré au moment de la présentation, l'EZ-6 sera vendu en version électrique et hybride rechargeable. La première sera une propulsion arrière, avec une répartition du poids parfaitement équilibrée 50:50 et une suspension arrière multibras.

Le groupe motopropulseur

Mazda n'a pas encore révélé de détails concernant le groupe motopropulseur et la batterie, mais a précédemment déclaré que la version entièrement électrique aura une autonomie de 600 km (donc beaucoup plus que les 200 km en cycle mixte WLTP garantis par le MX-30, la seule Mazda électrique de la liste).

Mazda EZ-6, gli interni

Le modèle hybride rechargeable pourra cependant parcourir 1 000 km. Il convient de noter que ces chiffres se réfèrent au cycle CLTC chinois, qui tend à être plus optimiste que le WLTP.

L'EZ-6 disposera de systèmes d'aide à la conduite de niveau 2,5, avec processeur Qualcomm, quatre caméras HD externes et 12 radars. Pour en savoir plus, il suffit d’attendre encore quelques semaines.