Toutes les entreprises le font. Au lieu de créer des logos avec de la texture, de la personnalité et de l'éclat, les marques nivellent leur look pour l'adapter à l'ère moderne. Mazda pourrait être la dernière victime en date : un récent dépôt de marque au Japon montre un logo Mazda laminé et sans vie. C'est triste.

La bonne nouvelle, c'est que le nouveau logo ne s'éloigne pas beaucoup du look actuel de Mazda. Il conserve la même forme que le logo actuel - que la société utilise depuis 1997 - avec un « M » vers le bas au centre d'un emblème circulaire.

On ne sait pas encore si ce nouveau logo fera officiellement son apparition sur les futurs modèles Mazda, mais nous n'en serions pas surpris. Beaucoup de ses concurrents ont modernisé leur look ces dernières années. BMW a aplati et simplifié son logo, tout comme Audi, Buick, Cadillac et bien d'autres. Mazda poursuivant sa trajectoire vers le haut de gamme, ce nouveau look serait logique.

L'autre possibilité est que Mazda utilise son nouveau logo différemment pour les VE ou la coentreprise de la marque en Chine. Mazda a peut-être déjà utilisé une version de ce look sur un concept car en avril dernier. Le SUV Arata a été présenté au salon Auto China 2024 à Pékin avec un logo simplifié illuminé à l'avant du véhicule.

Nous devrons attendre pour voir si ce nouveau look fait son apparition en Europe.

