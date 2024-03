Il n'est pas fréquent d'avoir l'occasion de conduire une voiture si originale et techniquement inhabituelle qu'elle en devient pratiquement unique. De plus, lorsque cette voiture est un hybride rechargeable à prolongateur d'autonomie avec un moteur rotatif faisant office de générateur d'électricité, la curiosité s'accroît encore.

Nous faisons évidemment référence au Mazda MX-30 R-EV, le SUV électrique japonais qui, avec une batterie réduite de moitié et l'ajout d'un moteur Wankel à essence qui ne fournit pas de traction aux roues, devient un hybride rechargeable et est le protagoniste d'un nouveau test de consommation réelle.

En Italie, dans un test de 360 km de Rome à Forlì, comme pour tous les PHEV effectués en partant d'une batterie chargée à 100%, nous avons obtenu une consommation moyenne de 5,65 l/100 km (17,70 km/l) et nous avons dépensé 42,61 euros pour l'énergie du voyage (37,81 euros d'essence + 4,80 euros d'électricité). En quittant Rome, nous avons parcouru 78 km en mode électrique.

Parmi les hybrides rechargeables, il y a ceux qui consomment moins

Les 5,65 l/100 km que nous avons enregistrés ne permettent pas au Mazda MX-30 R-EV de briller dans le classement des consommations réelles, même dans la sous-catégorie des SUV hybrides rechargeables. Dans cette catégorie, les modèles qui affichent une consommation plus élevée sont :

Mazda MX-30 R-EV, vue de trois quarts avant

Parmi les SUV hybrides rechargeables les plus efficaces devant le nouveau Mazda, on retrouve :

Le plaisir de la conduite électrique

La voiture que nous avons testée est un Mazda MX-30 R-EV Edition R, la version spéciale avec une peinture bicolore Maroon Rougee et des symboles qui rappellent le moteur rotatif à l'intérieur et à l'extérieur. L'équipement de série comprend des jantes en alliage de 18 pouces, des phares à LED, un toit ouvrant électrique, un affichage tête haute et les désormais célèbres portes arrière relevables qui sont parfois un peu petites et difficiles d'accès.

Mazda MX-30 R-EV, l'intérieur

Le prix catalogue, couleur spéciale incluse, est de 43 850 euros et permet de conduire une voiture aux lignes très originales, aux matériaux intérieurs uniques comme le liège et au plaisir de la traction électrique avant, toujours silencieuse et confortable, avec 170 ch disponibles (60 kW en continu d'après le livret). Le réglage précis et en même temps relaxant est également bon.

En revanche, le fonctionnement du moteur rotatif de type Wankel de Mazda est curieux : il est activé pour recharger la batterie à vitesse constante ou pour fournir de l'énergie directement au moteur de traction électrique. Seules l'accessibilité et l'habitabilité des places arrière ne nous ont pas vraiment satisfait.

L'essai du Mazda MX-30 R-EV par l'édition italienne

Au moins 70 km en électrique

Avec la batterie de 17,8 kWh complètement chargée, ce Mazda MX-30 nous a permis de faire une moyenne de près de 70 km en électrique, avec des pointes jusqu'à 100 km en roulant doucement et à vitesse constante sur des itinéraires économiques idéaux.

En revanche, lorsque la batterie est déchargée, la consommation d'essence du moteur rotatif d'une cylindrée de 1 660 cm3 et d'une puissance de 75 ch a tendance à augmenter assez rapidement, surtout sur l'autoroute. Le réservoir de 50 litres permet toutefois une autonomie de 400 à 500 km à tout moment. Nous avons également trouvé très utile l'excellente vitesse de recharge allant d'un minimum de 11 kW AC à 50 kW DC.

Mazda MX-30 R-EV, vue arrière

Faible consommation de la batterie

Mixte urbain-extra-urbain : 8,8 l/100 km (11,3 km/l)

565 km autonomie théorique

565 km autonomie théorique Autoroute : 11,2 l/100 km (8,9 km/l)

445 km autonomie théorique

445 km autonomie théorique Economie : 5,6 l/100 km (17,8 km/l)

890 km autonomie théorique

Ce que dit le certificat d'immatriculation

Modèle Alimentation en carburant Puissance Homologation Masse à vide Émissions de CO2

(WLTP) Mazda MX-30 R-EV Edition R Hybride

(essence) 60 kW Euro 6d-ISC-FCM

(EU Reg 2018/1832 AP) 1 778 kg 21 g/km

Données

Voiture : Mazda MX-30 R-EV Edition R

Prix de base : 43 850 euros

Date du test : 29/02/2024

Météo (départ/arrivée) : Pluie, 17°/ Pluie, 12°

Prix du carburant : 1,859 euro/l (essence) - 0,27 euro/kWh (électricité)

Km du test : 928

Km total au début du test : 4.421

Vitesse moyenne sur le trajet Rome-Forlì : 77 km/h

Pneus : Toyo Observe S944 - HL 215/55 R18 99V XL M+S (Label UE : D, B, 71 dB)

Consommation de carburant

Moyenne "réelle" : 5,65 l/100 km (17,70 km/l)

Ordinateur de bord : 5,8 l/100 km

À la pompe : 5,5 l/100 km

Les comptes en poche

Dépenses "réelles" : 42,61 euros (37,81 euros pour l'essence + 4,80 euros pour l'électricité)

Dépenses mensuelles : 84,03 euros (800 km par mois)*

Combien fait-on avec 20 euros : 190 km*

Combien fait-on avec un plein d'essence : 885 km

*Sans compter les dépenses pour l'électricité