Près de 16,4 millions de voitures sont produites en Europe, du moins selon les chiffres de production de l'Acea pour 2022. Mais où ces voitures sont-elles réellement produites et quels sont les pays qui comptent le plus d'usines automobiles ?

Pour répondre à ces questions simples mais intrigantes, nous avons consulté les derniers rapports de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) et dressé une liste de toutes les usines automobiles en activité sur le Vieux Continent.

Les données Acea que nous avons révisées se réfèrent à une Europe "élargie" qui comprend les 27 pays de l'UE, mais aussi la Serbie, la Turquie et le Royaume-Uni. Au total, il y a 104 usines.

L'Allemagne reste en tête

Comme le montre le classement ci-dessous, l'Allemagne reste nettement en tête des pays européens pour le nombre d'usines automobiles, avec 24 usines sur son territoire. En deuxième position se trouve le Royaume-Uni avec 19 sites de production, tandis que la France occupe la troisième place avec ses 12 usines.

L'usine Volkswagen de Wolfsburg (Allemagne) L'usine MINI à Oxford (Royaume-Uni) L'usine Renault de Douai (France)

Allemagne: 24 Royaume-Uni: 19 France: 12 Italie: 9 Espagne: 8 République tchèque: 4 Slovaquie: 4 Turquie: 4 Belgique: 3 Hongrie: 3 Pays-Bas: 2 Portugal: 2 Roumanie: 2 Suède: 2 Autriche: 1 Croatie: 1 Finlande: 1 Pologne: 1 Serbie: 1 Slovénie: 1

L'Italie et l'Espagne, en revanche, ne sont pas sur le podium avec respectivement 9 et 8 usines, suivies de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Turquie avec 4 usines chacune.

Toutes les usines en Europe, par groupe et par marque

Il est tout aussi intéressant de comprendre ce qui est produit dans ces 104 usines, pour quels groupes automobiles et avec quelles marques, une série d'informations que vous trouverez dans le classement détaillé ci-dessous, que nous avons établi sur la base des mêmes données Acea.

Usines automobiles en Europe, carte de l'Acea

Allemagne BMW Group - Dingolfing (BMW) BMW Group - Leipzig (BMW) BMW Group - Munich (BMW) BMW Group - Regensburg (BMW) Ford of Europe - Köln (Ford) Ford of Europe - Saarlouis (Ford) Mercedes-Benz Group - Bremen (Mercedes-Benz) Mercedes-Benz Group - Rastatt (Mercedes-Benz) Mercedes-Benz Group - Sindelfingen (Mercedes-Benz) Next.e.GO Mobile - Aachen (e.GO) Stellantis - Eisenach (Opel/Vauxhall) Stellantis - Rüsselsheim (Opel/Vauxhall) Tesla Motors - Grünheide (Tesla) Vanwall - Greding (Vanwall) Volkswagen AG - Dresden (Volkswagen) Volkswagen AG - Emden (Volkswagen) Volkswagen AG - Heilbronn (Audi) Volkswagen AG - Ingolstadt (Audi) Volkswagen AG - Leipzig (Porsche) Volkswagen AG - Neckarsulm (Audi) Volkswagen AG - Osnabrück (Volkswagen. Porsche, Skoda) Volkswagen AG - Stuttgart-Zuffenhausen (Porsche) Volkswagen AG - Wolfsburg (Volkswagen, Seat) Volkswagen AG - Zwickau (Cupra, Volkswagen)

Royaume-Uni

Aston Martin Lagonda - Gaydon (Aston Martin) Aston Martin Lagonda - Saint Athan (Aston Martin) BMW Group - Cowley (MINI) BMW Group - Goodwood (Rolls-Royce) Caterham - Dartford (Caterham) Geely UK - Ansty (LEVC) Geely UK - Coventry (LEVC) Ginetta - Garforth (Ginetta) Jaguar Land Rover - Castle Bromwich (Jaguar) Jaguar Land Rover - Halewood (Land Rover) Jaguar Land Rover - Solihull (Jaguar. Land Rover) Lotus Group/Geely - Hethel - (Lotus) McLaren Automotive - Woking (McLaren) Morgan Motor Company - Malvern (Morgan) Nissan Motor Corporation - Sunderland (Nissan) Stellantis - Ellesmere Port (Opel/Vauxhall) Toyota Motor Europe - Burnaston (Toyota) TVR - Walliswood (TVR) Volkswagen AG - Crewe (Bentley)

France Bugatti Rimac - Molsheim (Bugatti) Ineos - Hambach (Ineos, smart) MDI - Carros (MDI) Renault Group - Dieppe (Alpine) Renault Group - Douai (Renault) Renault Group - Flins (Nissan, Renault) Stellantis - Hordain (Citroen, Fiat, Opel/Vauxhall, Peugeot, Toyota) Stellantis - Mulhouse (DS, Peugeot) Stellantis - Poissy (DS, Opel) Stellantis - Rennes (Citroen, Peugeot) Stellantis - Sochaux (DS, Peugeot) Toyota Motor Europe - Onnaing (Toyota)

Italie DR Automobiles Groupe - Macchia d'Isernia (DR, EVO, Sportequipe, X) Ferrari - Maranello (Ferrari) Pagani - San Cesario Sul Panaro (Pagani) Stellantis - Cassino (Alfa Romeo, Maserati) Stellantis - Melfi (Fiat, Jeep) Stellantis - Mirafiori (Fiat, Maserati) Stellantis - Modena (Maserati) Stellantis - Pomigliano d'Arco (Alfa Romeo, Dodge, Fiat) Volkswagen AG - Sant'Agata Bolognese (Lamborghini)

Espagne Ford of Europe - Almusafes (Ford) Renault Group - Palencia (Renault) Renault Group - Valladolid (Mercedes-Benz, Nissan, Renault) Stellantis - Zaragoza - (Citroen, Opel/Vauxhall) Stellantis - Vigo (Citroën, Opel/Vauxhall, Peugeot, Toyota) Stellantis - Villaverde (Citroen) Volkswagen AG - Landaben (Volkswagen) Volkswagen AG - Martorell (Audi, Cupra, Seat)

République tchèque

Hyundai Motor Company - Nosovice (Hyundai) Toyota Motor Europe - Kolin (Toyota) Volkswagen AG - Kvasiny (Skoda, Seat) Volkswagen AG - Mladá Boleslav (Skoda)

Slovaquie

Hyundai Motor Group - Zilina (Kia) Jaguar Land Rover - Nitra (Land Rover) Stellantis - Trnava (Citroen, Peugeot) Volkswagen AG - Bratislava (Audi, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen)

Turquie

Hyundai Motor Europe - Izmit (Hyundai) Renault Group - Bursa (Renault) Stellantis - Bursa (Fiat) Toyota Motor Europe - Sakarya (Toyota)

Belgique

Automobiles Gillet - Gembloux (Gillet) Volkswagen AG - Forest (Audi) Volvo Car Corporation/Geely - Gent (Volvo)

Hongrie

Mercedes-Benz Group - Kecskemet (Mercedes-Benz) Suzuki - Esztergom (Suzuki) Volkswagen AG - Győr (Audi)

Pays-Bas

Donkertvoort - Lelystad (Donkervoort) VDL Group - Born (BMW, MINI)

Portugal

Toyota Caetano Portugal - Ovar (Toyota) Volkswagen AG - Palmela (Volkswagen)

Roumanie

Ford of Europe - Craiova (Ford) Renault Group - Mioveni (Dacia, Renault)

Suède

Koenigsegg Automotive - Ängelholm (Koenigsegg) Volvo Car Corporation/Geely - Torslanda (Volvo)

Autriche

Magna Steyr - Graz (BMW, Fisker, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Toyota)

Croatie

Rimac Group - Sveta Nedjelja (Rimac)

Finlande

Valmet Automotive - Uusikaupunki (Mercedes-Benz)

Pologne

Stellantis - Tychy (Abarth, Fiat, Jeep, Lancia)

Serbie

Stellantis - Kragujevac (Fiat)

Slovénie

Renault Group - Novo Mesto (Renault, smart)



Les groupes Stellantis et Volkswagen possèdent plusieurs usines

À partir de ces chiffres, il est facile d'établir un dernier classement, celui du nombre d'usines européennes par groupe automobile. Ce classement est dominé par Stellantis et Volkswagen qui sont à égalité avec 20 usines de production chacun.

L'usine de production de Stellantis à Melfi (Italie) L'usine Volkswagen de Zwickau (Allemagne)

Loin derrière, on trouve le groupe Renault avec 8 usines et BMW avec 6 usines, suivi de Toyota avec 5 usines. Ford, le groupe chinois Geely, Jaguar Land Rover et Mercedes-Benz s'arrêtent à 4 sites de production, Hyundai à 3, tandis que tous les autres se limitent à une usine.

20 usines: Stellantis

20 usines: Volkswagen

8 usines: Renault

6 usines: BMW

5 usines: Toyota

4 usines: Ford

4 usines: Geely

4 usines: Jaguar Land Rover

4 usines: Mercedes-Benz

3 usines: Hyundai

[Traitement des données par Motor1.com Acea]