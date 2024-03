Dans un contexte de réglementations de plus en plus strictes en matière d'émissions et de taxes plus élevées sur les voitures équipées de moteurs de grosse cylindrée, l'avenir n'est pas rose pour les véhicules performants équipés de moteurs à combustion. Hyundai vient de supprimer les i20 N et i30 N en Europe, où les constructeurs automobiles sont confrontés à la législation la plus stricte au monde. Cependant, tout espoir n'est pas perdu pour une voiture sportive dotée d'un moteur à combustion interne.

L'hybride pourrait être la solution

Dans une interview accordée au magazine australien Drive, l'actuel conseiller technique exécutif de Hyundai et ancien patron de R&D, a déclaré qu'un groupe motopropulseur hybride était une possibilité qui méritait d'être explorée. Albert Biermann, qui a été l'un des moteurs de la création de la division N, a confirmé que des systèmes hybrides plus puissants étaient en cours de développement. Non seulement pour la marque Hyundai, mais aussi pour la marque de luxe Genesis. Pour rappel, le groupe Hyundai Motor Group détient également environ un tiers de Kia.

Albert Biermann a déclaré que l'Elantra N (alias i30 Sedan N) pourrait être une option : "Techniquement, elle est là". Il s'est abstenu de confirmer si la berline performante sera électrifiée, mais a admis que c'était techniquement possible. N'oublions pas que Hyundai a déjà confirmé qu'un modèle de nouvelle génération serait équipé d'un moteur à essence, ce qui suggère qu'il pourrait même être équipé d'un moteur à combustion interne plus puissant. Le moteur turbocompressé de 2,5 litres serait une belle avancée par rapport au moteur de 2,0 litres existant.

Dans sa forme actuelle, l'Elantra N développe 276 chevaux, tandis que le moteur plus puissant est évalué à 290 chevaux dans la Sonata N Line et jusqu'à 300 chevaux dans la Genesis G70. Bien entendu, l'ajout d'un moteur électrique augmenterait encore la puissance. Si elle est approuvée, cette voiture pourrait ne pas être la seule voiture hybride N de Hyundai, car Albert Biermann dit qu'il essaie de convaincre les hauts responsables de donner le feu vert à une plus petite voiture N électrifiée.

Hyundai est déjà tourné vers l'avenir, puisqu'ils viennent de lancer le crossover Ioniq 5 N entièrement électrique. Des rapports font également état d'une berline Ioniq 6 N, potentiellement encore plus puissante. Albert Biermann a expliqué que le constructeur automobile coréen souhaitait couvrir toutes les bases en répondant aux différents goûts tout en respectant les réglementations en constante évolution. L'ancien patron de BMW M a fait valoir qu'un groupe motopropulseur hybride comblerait le fossé entre les voitures de performance à moteur à combustion pure et les véhicules électriques complets.

Toyota a une autre idée de la manière dont les voitures de sport à moteur à combustion pourraient être sauvées. Le constructeur japonais étudie la possibilité de faire fonctionner les moteurs à combustion interne à l'hydrogène plutôt qu'à l'essence. À cette fin, il a déjà construit et testé sur piste des prototypes de GR Yaris et GR Corolla.

Dans le même ordre d'idées, la société autrichienne AVL Racetech a mis au point un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres fonctionnant à l'hydrogène. Il développe une puissance de 405 chevaux et un couple de 508 Newton-mètres.

Porsche a une approche différente, car ils pensent que le carburant synthétique pourrait être une solution. Depuis la fin de l'année 2022, la société produit dans son usine chilienne un e-carburant presque neutre en carbone et a célébré cette étape en immatriculant une 911. Bien que Porsche fasse partie du groupe Volkswagen, le patron de la marque VW, Thomas Schäfer, affirme que toutes ces discussions sur la prolongation de la durée de vie des moteurs à combustion ne font que battre un cheval mort. Il affirme que les discussions sur les carburants électroniques sont un "bruit inutile" car les moteurs à combustion représentent une "vieille technologie".